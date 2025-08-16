Пенсионер пострадал в ДТП на "встречке" в Кинель-Черкасском районе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 15 августа, на 2 км автодороги "Урал — Муханово — Садгород — Чернигово — Марково" в 7:55 25-летний мужчина на Changan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Нивой".

Фото: ГУ МВД по Самарской области