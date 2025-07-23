Гендиректор "РусКамеди": Тольятти станет центром производства ксантановой камеди в России с 2028 года

ООО "РусКамедь" планирует построить в Тольятти первый в России завод по производству ксантановой камеди. Заявленный объем инвестиций составляет 40 млрд рублей. Генеральный директор компании Андрей Крушинский в интервью Волга Ньюс раскрыл подробности проекта и поделился мыслями о перспективах отрасли биотехнологий в России.

— В какие сроки планируется реализовать проект производства ксантановой камеди "РусКамедь"?

— Запуск первой очереди производства мощностью 25 тысяч тонн ксантановой камеди в год запланирован на второе полугодие 2028 года. В дальнейшем мы будем расширить ассортимент за счет других видов камеди, востребованных как на внутреннем, так и на экспортных рынках.

— Почему для реализации проекта выбрана особая экономическая зона "Тольятти"?

— Выбор ОЭЗ "Тольятти" обусловлен рядом ключевых факторов. Во-первых, гарантированное обеспечение сырьем — в Приволжском федеральном округе производится достаточное количество кукурузы, которая является основным сырьем для нашего производства. Во-вторых, развитая инфраструктура — площадка обеспечивает проект энергоресурсами и транспортной логистикой.

Кроме того, были учтены налоговые преференции и административная поддержка региона, экспортный потенциал — близость к речным портам позволяет эффективно выходить на рынки нефтегазодобывающих стран Каспийского бассейна, ряда стран MENA региона (аббревиатура от Middle East and North Africa — Ближний Восток и Северная Африка. — Прим. Волга Ньюс) и других стран ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти. — Прим. Волга Ньюс).

— Каким будет масштаб производственной площадки?

— Производственный комплекс займет 40 гектаров и будет включать здания и сооружения общей площадью около 80 тысяч квадратных метров.

— Какие технологии лежат в основе производства?

— Технология производства предоставляется нашим международным технологическим партнером и относится к числу наиболее современных в мире. Оборудование будем закупать как у зарубежных, так и у российских поставщиков в зависимости от технических требований.

— А кто выступает инвестором?

— Проект реализуется при финансовой поддержке Сбербанка. Информацию о ключевом партнере-инвесторе раскрывать пока преждевременно.

— На каком этапе находится реализация проекта, когда начнется строительство?

— Подготовка к реализации проекта ведется с 2023 года. Мы провели детальный анализ рынка, изучили мировые технологии, посетили ведущие действующие и строящиеся производства ксантановой и других видов камеди. В 2024 году нашли оптимальную бизнес-модель, при которой проект устойчив, подтвердили экономическую целесообразность локализации производства.

Самарский губернатор: в регионе будет создано стратегическое производство ксантановой камеди для нужд страны В пятницу, 20 июня, на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Сбер, Минпромторг, правительство Самарской области и ООО "РусКамедь" заключили знаковое соглашение о сотрудничестве по производству ксантановой камеди.

Основными задачами текущего года являются завершение технологического проектирования, подготовка проектной документации и подбор оборудования.

В первом квартале 2026 года планируем пройти экспертизу, получить разрешение на строительство и приступить к строительным работам, параллельно заключить и проавансировать договоры поставки основного технологического и прочего оборудования.

— Почему выбран именно этот продукт?

— Мы осваиваем биотехнологии, которые позволяют промышленно производить востребованные продукты с высокой добавленной стоимостью. В частности, ксантановая камедь — один из таких продуктов, применение которого в ряде индустрий имеет большое значение.

Также ксантан привлекателен тем, что для его производства используется доступное в России сырье — кукуруза. В целом в РФ собирается порядка 14 млн тонн данной культуры в год. Наша годовая потребность составит 100-120 тысяч тонн, это порядка 7% от сбора всего Приволжского федерального округа (1,8 млн тонн) или 54% от валового сбора Самарской области. Таким образом, в Самарской области мы создаем глубокую переработку сельхозпродукции, формируя новый стабильный спрос для региональных сельхозпроизводителей.

Ксантан — поистине уникальный продукт с широкими возможностями применения. Представляет собой водорастворимый полисахарид, получаемый в промышленных условиях путем ферментации крахмалсодержащего сырья с использованием бактерий Xanthomonas campestris. Это безопасное природное соединение с уникальным строением молекулы, которая обладает способностью увеличивать вязкость растворов, что делает ксантан востребованным во многих отраслях промышленности.

Например, в нефтегазовой отрасли ксантан позволяет увеличить нефтеотдачу пластов, повысить эффективность сложного бурения, снизить экологическую нагрузку, уменьшить себестоимость добычи.

В пищевой промышленности ксантан обеспечивает стабильность к перепадам температур — что очень важно для замороженных продуктов и полуфабрикатов. В безглютеновых и веганских продуктах ксантан используется как заменитель яиц и глютена, улучшая текстуру и стабильность продукции.

Планируется, что так будет выглядеть завод в Тольятти. Рендер предоставлен компанией "РусКамедь".

В низкокалорийных соусах, заправках и напитках ксантан стабилизирует и удерживает частицы вкусовых добавок и специй.

Также используется в функциональных и специализированных продуктах для диабетиков, аллергиков и в спортивном питании. В выпечке за счет улучшения текстуры и влагоудержания ксантан увеличивает пышность выпечки и замедляет ретроградацию крахмала.

Также ксантан широко используется в косметической и фармацевтической промышленности.

— На каких потребителей ориентирован ваш проект?

— Наше производство ориентировано на нефтегазодобывающую и пищевую индустрию. Далее будем развивать линейку более функциональных малотоннажных видов камеди, например, таких как геллановая, велановая, санксановая.

— Как сейчас выглядит рынок ксантановой камеди? Кто является крупнейшими производителями?

— Мировое потребление ксантана по разным оценкам составляет 400-500 тысяч тонн в год. К 2030 году прогнозируется, что потребление составит около 600 тысяч тонн. Лидерами по производству являются Китай, США.

Потребление в России и СНГ с 2010 по 2024 год выросло почти в шесть раз, 80% приходится на нефтегазодобывающую индустрию, 18% на пищевой сектор. По итогам 2024 года потребление составило 21 тысяч тонн, до 2030 года прогнозируется рост до 28 тысяч тонн.

Отмечу, что до настоящего времени в России и странах СНГ собственного промышленного производства камеди не существовало. Наш проект позволит не только обеспечить внутренние растущие потребности, но и ориентирован на экспортный рынок.

— Рассчитываете ли вы на государственную поддержку в рамках импортозамещения?

— Да, мы активно взаимодействуем с Минпромторгом РФ, Фондом развития промышленности, Министерством сельского хозяйства РФ. Без поддержки министерств, администраций регионов столь масштабные биотехнологические проекты не реализуемы.

— Какие еще биотехнологические проекты вы развиваете?

— В завершающей строительной фазе находится реализация первой очереди проекта "Органические кислоты" — производство лимонной кислоты, расположенного в особой экономической зоне "Узловая" в Тульской области.

Сейчас ведем строительно-монтажные работы, приближаемся к пусконаладочным работам. Прилагаем все усилия для минимизации отставания от графика. Ключевая задача — в кратчайшие сроки начать производство и обеспечить российских потребителей отечественной продукцией высокого качества. Реализуемый проект — крупный биотехнологический комплекс полного цикла, общей производственной площадью 30 тысяч квадратных метров.

После успешного запуска первой очереди на той же производственной площадке перейдем ко второй очереди.

Второй этап предусматривает увеличение производственных мощностей на 60 тысяч тонн продукции в год. В рамках расширения мы не только нарастим объемы производства лимонной кислоты, но и добавим в наш ассортимент молочную кислоту и соли обеих кислот. Это более сложная технология.

После полного ввода в эксплуатацию обеих очередей суммарная производственная мощность предприятия составит 70 тысяч тонн лимонной кислоты и 10 тысяч тонн молочной кислоты в год, что позволит полностью удовлетворить потребности российских потребителей в данной продукции.

— Почему вы сделали ставку на биотехнологии? Каковы перспективы этого направления в России?

— Биотехнологии принято разделять на четыре ключевых направления. Красное (медицинское) — разработка лекарств, вакцин, клеточных и тканевых технологий. Белое (промышленное) — производство ферментированных продуктов: камедей, органических кислот, ферментов и других биотехнологических решений. Зеленое (аграрное) — создание улучшенных сортов растений и пород животных, биозащита сельхозкультур. Синее (морское) — очистка водоемов, переработка биоресурсов и развитие аквакультуры.

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Мой фокус — на "белых" биотехнологиях. Почему? Считаю это одним из самых перспективных направлений. Во-первых, это сложная, интересная и пока еще недостаточно развитая в России сфера, где мы не только восстанавливаем утраченные с советских времен компетенции, но и создаем принципиально новые производства. К примеру, в СССР существовало около 12 заводов по производству лимонной кислоты, а сегодня мы фактически заново выстраиваем эту отрасль. Предприятие по выпуску ксантановой камеди, — это уже абсолютно новые для страны технологии.

Во-вторых, каждый из наших проектов — это новое капиталоемкое технологическое производство, способствующее развитию смежных российских отраслей, например, машиностроения, это подготовка кадров, научные биотехнологические исследования и так далее.

Мы осуществляем переработку отечественного сельхозсырья, что формирует наше устойчивое конкурентное преимущество на глобальном рынке. Наша продукция, отличающаяся уникальными качественными характеристиками, пользуется стабильно высоким спросом. При этом мы не просто копируем зарубежные аналоги, а проводим их глубокую адаптацию к специфике российских реалий, закладывая тем самым фундамент для прогрессивного развития всей отрасли.

В условиях санкционного давления нехватка собственных биотехнологических производств создает серьезные уязвимости. Приведу два примера. Отсутствие российского производства лимонной кислоты ставит под угрозу работу пищевой, фармацевтической и химической промышленности. В случае каких-либо проблем с импортом ксантановой камеди, прежде всего пострадает нефтегазодобывающая индустрия.

— С какими проблемами сталкивается отрасль биотехнологий?

— Среди ключевых проблем отрасли стоит отметить дефицит квалифицированных специалистов с узкопрофильной подготовкой, поскольку вузы пока не успевают за стремительно растущими запросами промышленности.

Вторая проблема — сложности с технологическим трансфером. Внедрение новых решений требует значительных усилий, компетенций и ресурсов.

Тем не менее несмотря на эти трудности, у России есть все возможности для создания мощного биотехнологического кластера.

В долгосрочной перспективе развитие биотехнологий — это не только вопрос экономической эффективности, но и технологического суверенитета. Успех здесь зависит от системного подхода, долгосрочных инвестиций и тесного взаимодействия бизнеса, науки и государства. Мы видим огромный потенциал в этом направлении и уверены, что Россия в будущем займет достойное место на глобальном биотехнологическом рынке.