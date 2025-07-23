Участник федеральной программы "Время героев" Андрей Еремин проходит стажировку в правительстве Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Героем РФ, участником второго потока федеральной программы "Время героев" Андреем Ереминым. Ветеран специальной военной операции проходит стажировку в правительстве Самарской области. Его наставником стал глава региона.
Андрей Еремин участвовал в специальной военной операции с самого ее начала. Указом президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 г. за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту Андрею Еремину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали "Золотая Звезда". Также он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени с мечами, медалью "За Отвагу", медалью Суворова.
"Мы рады видеть в нашей команде настоящих героев. Ваш подвиг - пример для всех нас, и мы гордимся тем, что можем предоставить возможность для профессионального роста и дальнейшего участия в жизни региона. Поддержка участников специальной военной операции - наш долг и приоритет. Защитники Родины заслуживают высочайшего признания и уважения", - подчеркнул глава региона.
Программа стажировки Андрея Еремина в Самарской области стартовала 16 июля и продлится до 30 сентября 2025 года. За десять недель он познакомится со структурой правительства области, встретится с руководителями министерств и их подразделениями, представителями общественных организаций, ознакомится с работой филиала Фонда "Защитники Отечества".
"Для меня большая честь и ответственность - принять участие в программе "Время героев". Я благодарен за доверие и надеюсь использовать полученные знания для дальнейшего служения Родине", - прокомментировал Андрей Еремин.
Напомним, кадровая программа "Время героев" по обучению ветеранов и участников СВО реализуется по поручению президента России Владимира Путина с 1 марта 2024 года. В Самарской области в продолжение президентской программы в октябре 2024 г. по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева запустили региональную программу "Школа героев", которая уже доказала свою эффективность: выпускники первого потока "Школы героев" работают в правительстве региона и муниципальных образованиях области, занимаются общественной деятельностью, реализуют социально значимые проекты.
Последние комментарии
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Очень интересно, что измениться.
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣