Участник федеральной программы "Время героев" Андрей Еремин проходит стажировку в правительстве Самарской области

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Героем РФ, участником второго потока федеральной программы "Время героев" Андреем Ереминым. Ветеран специальной военной операции проходит стажировку в правительстве Самарской области. Его наставником стал глава региона.

Андрей Еремин участвовал в специальной военной операции с самого ее начала. Указом президента Российской Федерации от 22 ноября 2023 г. за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшему лейтенанту Андрею Еремину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия - медали "Золотая Звезда". Также он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени с мечами, медалью "За Отвагу", медалью Суворова.

"Мы рады видеть в нашей команде настоящих героев. Ваш подвиг - пример для всех нас, и мы гордимся тем, что можем предоставить возможность для профессионального роста и дальнейшего участия в жизни региона. Поддержка участников специальной военной операции - наш долг и приоритет. Защитники Родины заслуживают высочайшего признания и уважения", - подчеркнул глава региона.

Программа стажировки Андрея Еремина в Самарской области стартовала 16 июля и продлится до 30 сентября 2025 года. За десять недель он познакомится со структурой правительства области, встретится с руководителями министерств и их подразделениями, представителями общественных организаций, ознакомится с работой филиала Фонда "Защитники Отечества".

"Для меня большая честь и ответственность - принять участие в программе "Время героев". Я благодарен за доверие и надеюсь использовать полученные знания для дальнейшего служения Родине", - прокомментировал Андрей Еремин.

Напомним, кадровая программа "Время героев" по обучению ветеранов и участников СВО реализуется по поручению президента России Владимира Путина с 1 марта 2024 года. В Самарской области в продолжение президентской программы в октябре 2024 г. по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева запустили региональную программу "Школа героев", которая уже доказала свою эффективность: выпускники первого потока "Школы героев" работают в правительстве региона и муниципальных образованиях области, занимаются общественной деятельностью, реализуют социально значимые проекты.