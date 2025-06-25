Самарские предприятия развивают экспортный потенциал региона

Порядка 60-70% потребностей Самарской области в муке и хлебобулочных изделиях обеспечивает ООО "Мукомольный завод № 1". Предприятие полного цикла ежесуточно перерабатывает около 250-300 тонн зерна, выращенного на полях Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей. Производство состоит из двух мукомольных заводов и хлебокомбината. Первый был построен в 2001 году, а десять лет назад на участке в Куйбышевском районе Самары появилось новое предприятие, построенное на кредитные средства. Вложения составили порядка 100 млн руб. и полностью окупились в течение пяти лет.

Сегодня предприятие снабжает мукой крупные хлебозаводы Самарской области, а также отгружает свою продукцию в другие регионы России. Потребителями являются Москва, Санкт-Петербург, Ульяновская, Саратовская, Оренбургская и Пензенская области, Удмуртская Республика, Приморский край. Налажен экспорт в дружественные страны ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, ведутся переговоры с Белоруссией о поставках в эту республику — география расширяется.

На предприятии производят хлебопекарную муку высшего, первого и второго сортов и отруби. Налажен строгий контроль качества на входе и выходе, работает современная лаборатория. Помольная партия зерна каждое утро поступает в цех, предварительно промывается под напором воды от сора и примесей и размачивается около суток, за счет чего достигается чистота, белизна и высокое качество продукции.

"Привозится зерно, соответственно, лаборатория отбирает все анализы, смотрит на качество зерна. Если все хорошее, выезжает машина, выгружается, раскидываем по силосам, потом составляется помольная партия, все направляется в накопитель. А с него мы забираем на мельницу, пропускаем через моечную машину", — рассказал Михаил Петряков, старший технолог и начальник производства мукомольного завода.

Хлебокомбинат ежедневно выпускает широкий ассортимент (более 60 наименований) хлеба и хлебобулочных изделий: хлеб "Пшеничный" из муки высшего сорта, "Раменский", "Бородинский", "Хмелевой", "Хмелевой" с отрубями, "Русь" с отрубями, "Украинский", "Кряжский", "Мраморный", ржано-пшеничный "Жито", различные виды булок, батонов, слоеных изделий, пирогов, ватрушек, лаваша и многие другие товары.

"Мы активно пользуемся государственной поддержкой, это субсидии на прямые займы. Сегодня государственная поддержка осуществляется в виде льготных кредитов на внедрение новых технологий. Для поддержания высокого качества продукции мы постоянно модернизируем производство, ежегодно закупая новое современное оборудование", — пояснил учредитель и директор ООО "Союз-АГРО" Рамиль Аюпов.

Свою работу коллектив не мыслит без благотворительности. С начала специальной военной операции сотрудники завода поддерживают бойцов. "За ленточку" регулярно отправляют конвои с гуманитарными грузами — это хлеб, мука, оборудование и даже автомобили.

Предприятие вносит значительный вклад в развитие экспортного потенциала Самарской области, реализуя задачи федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Отметим, что по итогам 2024 года регион занял первое место в Приволжском федеральном округе по экспорту продукции АПК.

Развитие экспорта — одно из важных направлений развития Самарской области на ближайшие годы. Глава региона Вячеслав Федорищев поставил задачу сформировать эффективную и комплексную систему государственного стимулирования внешнеэкономической деятельности и поддержки экспортно-ориентированных предприятий.