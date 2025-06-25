Самарские предприятия развивают экспортный потенциал региона

Порядка 60-70% потребностей Самарской области в муке и хлебобулочных изделиях обеспечивает ООО "Мукомольный завод № 1". Предприятие полного цикла ежесуточно перерабатывает около 250-300 тонн зерна, выращенного на полях Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей. Производство состоит из двух мукомольных заводов и хлебокомбината. Первый был построен в 2001 году, а десять лет назад на участке в Куйбышевском районе Самары появилось новое предприятие, построенное на кредитные средства. Вложения составили порядка 100 млн руб. и полностью окупились в течение пяти лет.
Сегодня предприятие снабжает мукой крупные хлебозаводы Самарской области, а также отгружает свою продукцию в другие регионы России. Потребителями являются Москва, Санкт-Петербург, Ульяновская, Саратовская, Оренбургская и Пензенская области, Удмуртская Республика, Приморский край. Налажен экспорт в дружественные страны ближнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, ведутся переговоры с Белоруссией о поставках в эту республику — география расширяется.
На предприятии производят хлебопекарную муку высшего, первого и второго сортов и отруби. Налажен строгий контроль качества на входе и выходе, работает современная лаборатория. Помольная партия зерна каждое утро поступает в цех, предварительно промывается под напором воды от сора и примесей и размачивается около суток, за счет чего достигается чистота, белизна и высокое качество продукции.
"Привозится зерно, соответственно, лаборатория отбирает все анализы, смотрит на качество зерна. Если все хорошее, выезжает машина, выгружается, раскидываем по силосам, потом составляется помольная партия, все направляется в накопитель. А с него мы забираем на мельницу, пропускаем через моечную машину", — рассказал Михаил Петряков, старший технолог и начальник производства мукомольного завода.
Хлебокомбинат ежедневно выпускает широкий ассортимент (более 60 наименований) хлеба и хлебобулочных изделий: хлеб "Пшеничный" из муки высшего сорта, "Раменский", "Бородинский", "Хмелевой", "Хмелевой" с отрубями, "Русь" с отрубями, "Украинский", "Кряжский", "Мраморный", ржано-пшеничный "Жито", различные виды булок, батонов, слоеных изделий, пирогов, ватрушек, лаваша и многие другие товары.
"Мы активно пользуемся государственной поддержкой, это субсидии на прямые займы. Сегодня государственная поддержка осуществляется в виде льготных кредитов на внедрение новых технологий. Для поддержания высокого качества продукции мы постоянно модернизируем производство, ежегодно закупая новое современное оборудование", — пояснил учредитель и директор ООО "Союз-АГРО" Рамиль Аюпов.
Свою работу коллектив не мыслит без благотворительности. С начала специальной военной операции сотрудники завода поддерживают бойцов. "За ленточку" регулярно отправляют конвои с гуманитарными грузами — это хлеб, мука, оборудование и даже автомобили.
Предприятие вносит значительный вклад в развитие экспортного потенциала Самарской области, реализуя задачи федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Отметим, что по итогам 2024 года регион занял первое место в Приволжском федеральном округе по экспорту продукции АПК.
Развитие экспорта — одно из важных направлений развития Самарской области на ближайшие годы. Глава региона Вячеслав Федорищев поставил задачу сформировать эффективную и комплексную систему государственного стимулирования внешнеэкономической деятельности и поддержки экспортно-ориентированных предприятий.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами