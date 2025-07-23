Самарский арбитраж вынес новое решение по участкам племзавода "Дружба"

17 июля Арбитражный суд Самарской области частично удовлетворил исковое заявление прокурора Самарской области об оспаривании состоявшейся в 2020-2021 годах приватизации ООО "Племенной завод "Дружба" трех земельных участков в Кошкинском районе. Недействительной в итоге признана сделка лишь по одному из участков площадью 78 га.

Суд обязал "Дружбу" возвратить участок, расположенный в границах особо охраняемой природной территории "Надеждинская лесостепь" около с. Орловка, в собственность РФ. С Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Самарской области суд постановил взыскать в пользу племзавода 71 тыс. рублей.

При этом участок по-прежнему будет использоваться сельхозпредприятием. "Суд не возложил на ООО "Племенной завод "Дружба" обязанности по возврату данного земельного участка Росимуществу, — комментируют в ГК "Терра Нова", владеющем племзаводом. — Вероятно, в данном случае суд посчитал обоснованными доводы племенного завода о том, что данная территория с 2007 года и вплоть до ее приватизации находилась у племенного завода в законной 49-летней аренде, которая была прекращена в момент заключения спорного договора купли-продажи, в связи с чем признание договора купли-продажи недействительным автоматически должно означать "восстановление" исходных арендных отношений. В настоящее время ООО "Племенной завод "Дружба" планирует продолжить использование этого земельного участка в строгом соответствии с запретами и ограничениями, обусловленными охраняемым статусом соответствующей территории".

Напомним, это не первое разбирательство вокруг данных участков земли. В прошлом году Арбитражный суд Самарской области уже удовлетворял иск Росимущества по тому самому участку в 78 га. Однако "Дружба" подала апелляцию, рассмотрение которой приостановили из-за иска прокуратуры уже по трем участкам.

В ГК "Терра Нова" ранее поясняли, что с 2007 г. у племзавода "Дружба" на основании договора с Росимуществом в аренде на 49 лет находился большой участок единого землепользования площадью 16 тыс. га. В 2020 г. были выполнены работы по формированию схемы раздела этих земель.

"Из границ участка скрупулезно исключались водные объекты, береговые полосы, лесные объекты, объекты культурного наследия, территории населенных пунктов, дорог, кладбищ, и все иные объекты, не подлежащие приватизации", — отмечали в группе компаний.

В результате из единого арендуемого участка были "вырезаны" 3 537 га. В итоге в 2021 г. был заключен договор купли-продажи.

"Росимущество утвердило схему раздела на кадастровом плане территории и согласовало выкуп вновь образованных земельных участков площадью 12 332 га, 69 га и 78 га. Поэтому иск стал для нас полной неожиданностью, — поясняли в 2024 г. в "Терра Нова". — Основанием для расторжения договора ведомство назвало то, что на участке площадью 78 га находится небольшая часть территории выявленного памятника природы регионального значения "Надеждинская лесостепь". Мы убеждены, что речь могла идти не о чьем-либо злом умысле, а лишь о технической ошибке, возможно, вызванной несогласованностью информационных баз органов власти. Разумеется, если бы статус памятника природы по части приватизируемой территории был обозначен своевременно, то она бы изначально подлежала исключению из границ участка".

Во время процесса представители компании заявили о готовности признать договор недействительным в части участка площадью 78 га, если его формирование оказалось ошибочным, и вернуть его в государственную собственность.

Комментируя новое решение арбитражного суда, в ГК "Терра Нова" отметили, что в отношении двух оставшихся земельных участков суд не усмотрел оснований для признания заключенных договоров купли-продажи недействительными: "Данные земельные участки также не являлись для ООО "Племенной завод "Дружба" "новым приобретением", так как были предоставлены задолго до состоявшейся приватизации и используются в сельскохозяйственной деятельности племенного завода на протяжении десятков лет (изначально соответствующая территория была предоставлена на праве постоянного бессрочного пользования, которое еще в 2007 году было переоформлено на 49-летнюю аренду)".

В группе компаний добавили, что о конкретных выводах суда и о целесообразности обжалования состоявшегося решения со стороны ООО "Племенной завод "Дружба" можно будет с уверенностью говорить только после ознакомления с полным текстом судебного акта, включающим мотивировочную часть, который пока не опубликован.

Напомним также, что ситуация с приватизацией земель в Кошкинском районе легла в основу уголовного дела экс-руководителя самарского теруправления Росимущества Айвара Кинжабаева. Его обвиняют в превышении полномочий.