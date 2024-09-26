Росимущество отсудило у племзавода "Дружба" землю в Кошкинском районе

Арбитражный суд Самарской области вынес решение по иску регионального управления Росимущества к племенному заводу "Дружба". Причиной разбирательства стала земля в Кошкинском районе.

Как следует из материалов дела, предметом спора стал участок площадью 78 га в селе Орловка. Росимущество потребовало расторгнуть договор, по которому земля была продана племзаводу.

Суд иск удовлетворил, но мотивировочную часть решения пока не опубликовал. Между тем владелец "Дружбы" — ГУ "Терра Нова" — уже рассматривает вариант обжалования постановления арбитража.

"Договор купли-продажи, который потребовало расторгнуть Росимущество, был заключен в 2021 г. в отношении двух земельных участков площадью 78 и 69 га. Этому предшествовала огромная работа. С 2007 года у племзавода "Дружба" на основании договора с Росимуществом в аренде на 49 лет находился большой участок единого землепользования площадью 16 016 га. В 2020 году были выполнены работы по формированию схемы раздела этих земель. Из границ участка скрупулезно исключались водные объекты, береговые полосы, лесные объекты, объекты культурного наследия, территории населенных пунктов, дорог, кладбищ, и все иные объекты, не подлежащие приватизации", — рассказали Волга Ньюс представители компании.

По их словам, работа велась в тесном взаимодействии с министерством природных ресурсов, минкультуры, Росреестром, Кадастровой палатой, территориальным управлением Росимущества и другими ведомствами. В результате из единого арендуемого участка были "вырезаны" 3 537 га.

"Росимущество утвердило схему раздела на кадастровом плане территории и согласовало выкуп вновь образованных земельных участков площадью 12 332 га, 69 га и 78 га. Поэтому иск стал для нас полной неожиданностью. Основанием для расторжения договора ведомство назвало то, что на участке площадью 78 га находится небольшая часть территории выявленного памятника природы регионального значения "Надеждинская лесостепь". Мы убеждены, что речь могла идти не о чьем-либо злом умысле, а лишь о технической ошибке, возможно, вызванной несогласованностью информационных баз органов власти. Разумеется, если бы статус памятника природы по части приватизируемой территории был обозначен своевременно, то она бы изначально подлежала исключению из границ участка", — отметили в "Терра Нова".

Во время процесса представители компании заявили о готовности признать договор недействительным в части участка площадью 78 га, если его формирование оказалось ошибочным, и вернуть его в государственную собственность.

"Но, конечно, мы не можем согласиться с признанием договора недействительным в части второго участка (площадью 69 га). Ведь у истца не было по нему претензий. Поэтому остается непонятным, почему принятое решение суда о признании недействительным договора купли-продажи "автоматически" распространяется и на второй участок, который не имеет никакого отношения к территории выявленного памятника природы", — заявил представители "Терра Новы".

Сейчас юристы компании ожидают решение арбитражного суда с мотивировочной частью, посл ознакомления с которым будут планировать дальнейшие действия.

Ситуация с приватизацией земель в Кошкинском районе также легла в основу уголовного дела в отношении экс-руководителя самарского теруправления Росимущества Айвара Кинжабаева. Его обвиняют в превышении полномочий. По информации депутата Госдумы Александра Хинштейна, следствие считает, что чиновник провел сделку по продаже более 15 тыс. га коммерческой структуре, подконтрольной заграничным собственникам, что запрещено законом.

"В рамках судебного процесса со стороны представителей Росимущества, власти и прокуратуры не было сказано ни слова по поводу "зарубежных собственников". Спор связан лишь с выявленным памятником природы, который представляет собой заросшие травой луга. Земли выкупались строго по законодательству, российской компанией, входящей в ГК "Терра Нова", конечный бенефициар которой — гражданин РФ", — отметили представители компании.