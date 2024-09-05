Айвару Кинжабаеву не удалось в областном суде оспорить заключение под стражу

В четверг, 5 сентября, апелляционная инстанция Самарского областного суда рассмотрела жалобу на постановление Октябрьского райсуда о заключении под стражу экс-руководителя Самарского теруправления Росимущества Айвара Кинжабаева. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в облсуде.

Напомним, Айвара Кинжабаева заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник незаконно провел сделку по продаже более чем 15 тыс. га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности. Участки перешли коммерческой структуре, подконтрольной заграничным собственникам, тогда как, по закону, земли сельхозназчения не могут отчуждаться в пользу иностранцев. Кроме того, часть участков являлась особо охраняемой природной территорией, которая вообще не подлежит приватизации.

По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, в отношении Кинжабаева возбудили уголовное дело по статье "Превышение полномочий". Расследование ведет ГСУ ГУМВД по Самарской области.

Как выяснил корреспондент Волга Ньюс, под стражу Кинжабаева отправил Октябрьский районный суд Самары 10 августа на месяц и 29 дней, то есть до 7 октября.

Это постановление обжаловал защитник Кинжабаева. Апелляционная инстанция Самарского областного суда жалобу рассмотрела и оставила решение суда первой инстанции без изменения.