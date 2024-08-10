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В Самаре задержан экс-глава ТУ Росимущества Айвар Кинжабаев

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Задержан бывший глава самарского ТУ Росимущества Айвар Кинжабаев, сообщает oboz.info. По данным издания он подозревается в превышении должностных полномочий.

Напомним, Айвар Кинжабаев возглавлял самарское территориальное управление Росимущества с апреля 2005 года. В августе 2018 г. он был назначен исполняющим обязанности руководителя управления Росимущества по Москве, однако вскоре вернулся на прежний пост. 10 ноября 2018 г. на него было совершено нападение. Злоумышленники проникли в его дом в Красноярском районе, где избили чиновника ногами и арматурой, а также порезали ножом. В августе 2022 г. нападавшие получили крупные сроки за это и другие нападения. Кто заказал этот акт устрашения или мести осталось неустановленным.

Еще один конфликт с участием Кинжабаева разразился в 2023 г., когда экс-сотрудница самарского ТУ Росимущества Алия Ишмуратова, уволенная, а затем и арестованная по подозрению в превышении полномочий, заявила на бывшего начальника Следственный комитет и Генпрокуратуру. По ее мнению, Кинжабаев мог нарушить закон при согласовании сделки по продаже земли в Кошкинском районе в частную собственность, а также при передаче в аренду участка в Самаре.

В конце июля этого года стола известно об отставке Кинжабаева.

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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

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