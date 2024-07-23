Главу регионального управления Росимущества освободили от должности

Руководитель Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвар Кинжабаев освобожден от должности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

"Руководитель Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвар Кинжабаев освобожден от замещаемой должности и уволен с государственной гражданской службы по собственной инициативе", - говорится в сообщении.

Напомним, Айвар Кинжабаев возглавлял самарское территориальное управление Росимущества с апреля 2005 года. В августе 2018 г. он был назначен исполняющим обязанности руководителя управления Росимущества по Москве, однако вскоре вернулся на прежний пост. 10 ноября 2018 г. на него было совершено нападение. Злоумышленники проникли в его дом в Красноярском районе, где избили чиновника ногами и арматурой, а также порезали ножом. В августе 2022 г. нападавшие получили крупные сроки за это и другие нападения. Кто заказал этот акт устрашения или мести осталось неустановленным.

Еще один конфликт с участием Кинжабаева разразился в 2023 г., когда экс-сотрудница самарского ТУ Росимущества Алия Ишмуратова, уволенная, а затем и арестованная по подозрению в превышении полномочий, заявила на бывшего начальника Следственный комитет и Генпрокуратуру. По ее мнению, Кинжабаев мог нарушить закон при согласовании сделки по продаже земли в Кошкинском районе в частную собственность, а также при передаче в аренду участка в Самаре.