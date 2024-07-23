Главу регионального управления Росимущества освободили от должности

Руководитель Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвар Кинжабаев освобожден от должности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
"Руководитель Территориального управления Росимущества в Самарской области Айвар Кинжабаев освобожден от замещаемой должности и уволен с государственной гражданской службы по собственной инициативе", - говорится в сообщении.
Напомним, Айвар Кинжабаев возглавлял самарское территориальное управление Росимущества с апреля 2005 года. В августе 2018 г. он был назначен исполняющим обязанности руководителя управления Росимущества по Москве, однако вскоре вернулся на прежний пост. 10 ноября 2018 г. на него было совершено нападение. Злоумышленники проникли в его дом в Красноярском районе, где избили чиновника ногами и арматурой, а также порезали ножом. В августе 2022 г. нападавшие получили крупные сроки за это и другие нападения. Кто заказал этот акт устрашения или мести осталось неустановленным.
Еще один конфликт с участием Кинжабаева разразился в 2023 г., когда экс-сотрудница самарского ТУ Росимущества Алия Ишмуратова, уволенная, а затем и арестованная по подозрению в превышении полномочий, заявила на бывшего начальника Следственный комитет и Генпрокуратуру. По ее мнению, Кинжабаев мог нарушить закон при согласовании сделки по продаже земли в Кошкинском районе в частную собственность, а также при передаче в аренду участка в Самаре.
Последние комментарии
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!