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Айвар Кинжабаев вернулся на пост руководителя самарского управления Росимущества

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Айвар Кинжабаев, с августа 2018 г. исполнявший обязанности руководителя управления Росимущества по Москве, 13 марта вернулся на прежний пост, занимаемый с 2005 г. - главы территориального управления Росимущества по Самарской области, пишет "Самарское обозрение".

В должности и.о. руководителя московского управления Росимущества его сменил Сергей Маркевич в 2008-2011 гг. возглавлявший управление Федеральной налоговой службы по Самарской области.

"Айвар Кинжабаев не переставал быть главой ТУ Росимущества по Самарской области, а уезжал в командировку в Москву, сейчас он находится в отпуске", - пояснила изданию секретарь Кинжабаева.

Напомним, 10 ноября 2018 г. Кинжабаев стал жертвой нападения.  Примерно в 20:00 в его дом в Красноярском районе ворвались четверо неизвестных, избили жертву и нанесли ножевое ранение. Более месяца он находился в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Расследование ведет СУ СК РФ по Самарской области. Ход следствия в ведомстве не комментируют.

 

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