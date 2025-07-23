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Власть и политика

Самарская область будет усиливать сотрудничество с Республикой Беларусь

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На этой неделе делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работала в Минске. В ее состав вошли представители правительства, министерств экономического блока, а также региональных предприятий, университетов и Торгово-промышленной палаты. Целью рабочего визита стало развитие сотрудничества по многим направлениям. Беларусь является одним из главных торгово-экономических партнеров Самарской области. В 2024 г. товарооборот составил 28,4 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Ключевым событием визита стала встреча Вячеслава Федорищева и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, в ходе которой стороны договорились расширять взаимодействие по целому ряду направлений. Это локализация производства автокомпонентов, наращивание объемов поставок белорусской техники, совместные образовательные программы и научные проекты, сотрудничество в сфере туризма и многое другое.

В ходе второго дня визита участники посетили крупные белорусские производства, среди которых предприятие по выпуску спецтехники "ПОЖСНАБ", "Минский тракторный завод", площадку автомобильного завода "БЕЛДЖИ" и др.

"Мы договорились с автозаводом, что их технические специалисты в ближайшее время посетят АвтоВАЗ, чтобы обсудить конкретные перспективы взаимодействия. Есть планы по взаимодействию с производителем пожарно-спасательной техники — Беларусь является одним из лидеров отрасли, — подчеркнул вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов. — Видим, что здесь высоко развита культура производства, и для нас знакомство с ключевыми предприятиями Беларуси стало полезным опытом".  

Возможности, созданные в Самарской области для бизнеса, обсудили на встрече самарской делегации с белорусскими предприятиям. Глава Корпорации развития и Агентства по привлечению инвестиций Иван Манаев презентовал инвестиционный потенциал региона: преференциальные площадки, меры поддержки и сопровождение на всех этапах реализации инвестпроектов.  

На встрече с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия и министерства промышленности Республики Беларусь участники обсудили возможности экспорта шрота подсолнечника в Республику, обмена опытом в области селекции сои и картофеля. Стороны также договорились о расширении сотрудничества аграрных вузов и обмена делегациями для детальной проработки возможных направлений взаимодействия. Обсудили и продвижение продукции самарских производителей сельхозтехники "Пегас-Агро" и "АМ-техника" на белорусский рынок.  

"Мы обсудили ряд вопросов, наметили целый ряд направлений, которые будем прорабатывать. Ограничения, с которыми сталкиваются наши предприятия, услышаны белорусскими коллегами, были даны конкретные поручения, — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Еще одно направление совместной работы — представление наших предпринимателей в Республике. Провели деловые переговоры и надеемся, что предприятия будут активно взаимодействовать". 

В ходе второго дня был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Члены региональной делегации также осмотрели уникальную экспозицию Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.

Гид потребителя

Последние комментарии

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

Анатолий Илларионов 03 мая 2025 08:18 "Дом промышленности" хотят вернуть региону

С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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