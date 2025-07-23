Самарская область будет усиливать сотрудничество с Республикой Беларусь

На этой неделе делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работала в Минске. В ее состав вошли представители правительства, министерств экономического блока, а также региональных предприятий, университетов и Торгово-промышленной палаты. Целью рабочего визита стало развитие сотрудничества по многим направлениям. Беларусь является одним из главных торгово-экономических партнеров Самарской области. В 2024 г. товарооборот составил 28,4 млрд рублей.
Ключевым событием визита стала встреча Вячеслава Федорищева и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, в ходе которой стороны договорились расширять взаимодействие по целому ряду направлений. Это локализация производства автокомпонентов, наращивание объемов поставок белорусской техники, совместные образовательные программы и научные проекты, сотрудничество в сфере туризма и многое другое.
В ходе второго дня визита участники посетили крупные белорусские производства, среди которых предприятие по выпуску спецтехники "ПОЖСНАБ", "Минский тракторный завод", площадку автомобильного завода "БЕЛДЖИ" и др.
"Мы договорились с автозаводом, что их технические специалисты в ближайшее время посетят АвтоВАЗ, чтобы обсудить конкретные перспективы взаимодействия. Есть планы по взаимодействию с производителем пожарно-спасательной техники — Беларусь является одним из лидеров отрасли, — подчеркнул вице-губернатор Самарской области Вячеслав Романов. — Видим, что здесь высоко развита культура производства, и для нас знакомство с ключевыми предприятиями Беларуси стало полезным опытом".
Возможности, созданные в Самарской области для бизнеса, обсудили на встрече самарской делегации с белорусскими предприятиям. Глава Корпорации развития и Агентства по привлечению инвестиций Иван Манаев презентовал инвестиционный потенциал региона: преференциальные площадки, меры поддержки и сопровождение на всех этапах реализации инвестпроектов.
На встрече с представителями Министерства сельского хозяйства и продовольствия и министерства промышленности Республики Беларусь участники обсудили возможности экспорта шрота подсолнечника в Республику, обмена опытом в области селекции сои и картофеля. Стороны также договорились о расширении сотрудничества аграрных вузов и обмена делегациями для детальной проработки возможных направлений взаимодействия. Обсудили и продвижение продукции самарских производителей сельхозтехники "Пегас-Агро" и "АМ-техника" на белорусский рынок.
"Мы обсудили ряд вопросов, наметили целый ряд направлений, которые будем прорабатывать. Ограничения, с которыми сталкиваются наши предприятия, услышаны белорусскими коллегами, были даны конкретные поручения, — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Еще одно направление совместной работы — представление наших предпринимателей в Республике. Провели деловые переговоры и надеемся, что предприятия будут активно взаимодействовать".
В ходе второго дня был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Члены региональной делегации также осмотрели уникальную экспозицию Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.
Последние комментарии
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Очень интересно, что измениться.
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣