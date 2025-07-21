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Областной избирком отказался заверить список кандидатов от "Коммунистов России" в гордуму Самары

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 20 июля, Избирательная комиссия Самарской области на своем заседании заверила списки кандидатов в депутаты Думы городского округа Самара восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, сообщает пресс-служба Избиркома.

Всего кандидатов выдвинули семь избирательных объединений:

  • Самарское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"
  • Региональное отделение в Самарской области политической партии "Новые люди"
  • Региональное отделение Социалистической политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду"  в Самарской области
  • Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России
  • Региональное отделение Всероссийской политической партии "Родина" в Самарской области
  • Самарское областное отделение политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России
  • Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Избирком одобрил списки кандидатов шести избирательным объединениям. В заверении списка отказано партии Коммунисты России, в связи с нарушением данным избирательным объединением порядка выдвижения.

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