Областной избирком отказался заверить список кандидатов от "Коммунистов России" в гордуму Самары

В воскресенье, 20 июля, Избирательная комиссия Самарской области на своем заседании заверила списки кандидатов в депутаты Думы городского округа Самара восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, сообщает пресс-служба Избиркома.
Всего кандидатов выдвинули семь избирательных объединений:
- Самарское областное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации"
- Региональное отделение в Самарской области политической партии "Новые люди"
- Региональное отделение Социалистической политической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" в Самарской области
- Самарское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России
- Региональное отделение Всероссийской политической партии "Родина" в Самарской области
- Самарское областное отделение политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России
- Самарское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Избирком одобрил списки кандидатов шести избирательным объединениям. В заверении списка отказано партии Коммунисты России, в связи с нарушением данным избирательным объединением порядка выдвижения.
Последние комментарии
Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!