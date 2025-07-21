Областной избирком отказался заверить список кандидатов от "Коммунистов России" в гордуму Самары

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В воскресенье, 20 июля, Избирательная комиссия Самарской области на своем заседании заверила списки кандидатов в депутаты Думы городского округа Самара восьмого созыва по одномандатным избирательным округам, сообщает пресс-служба Избиркома.