Губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал возможность строительства полигона ТКО у с. Узюково

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале прокомментировал возможность строительства полигона ТКО у с. Узюково.

"Вижу в комментариях в ВК обращения от жителей с. Узюково Ставропольского района. Понимаю, более того, разделяю вашу обеспокоенность вопросами обращения с отходами в нашем регионе. У нас одна цель — навести порядок в этой сфере. Поэтому четко обозначаю: в Узюково не будет нового полигона для размещения отходов", — заявил глава региона.

Напомним, в проекте обновленной территориальной схеме обращения с отходами, опубликованном министерством природных ресурсов и экологии Самарской области для общественной экспертизы, содержалась информация о строительстве к 2028 г. двух крупных полигонов для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО).

Согласно документу, комплекс по переработке отходов (КПО) "Самара" вместимостью 8,75 млн т планируется построить на территории сельского поселения Просвет около трассы на пгт Рощинский. Предполагается, что на нем ежегодно будут размещать 350 тыс. тонн отходов. Еще 60 тыс. тонн ежегодно будет утилизироваться "путем производства топлива".

КПО "Тольятти" на 6,25 млн тонн хотели разместить около с. Узюково. Там планировали ежегодно захоранивать 250 тыс. тонн отходов, а 35 тыс. тонн утилизировать через производство топлива.

"По новой территориальной схеме рассматривается возможность строительства современного высокотехнологичного предприятия, где будет осуществляться полный цикл работы с твердыми коммунальными отходами. Ничего общего с тем, что привычно ассоциируется со свалкой, полигоном, на таких комплексах нет. Загрязнение почвы, воды и воздуха исключены, — уточнил Вячеслав Федорищев. — Понимаю, нововведения, особенно в теме обращения с отходами, вызывают споры и опасения. Но мы руководствуемся принципами: не повторять ошибок прошлого, действовать максимально прозрачно, учитывать интересы жителей, создавать экономику замкнутого цикла".

Губернатор добавил, что утвержденных проектов сейчас нет. Территориальная схема обращения с отходами еще не принята. Не проведены необходимые изыскания. Без общественного одобрения новая территориальная схема принята не будет. Замечания можно направлять в министерство природных ресурсов и экологии Самарской области.