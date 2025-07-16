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Экология Общество

Под Самарой и Тольятти появятся новые полигоны ТКО

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области к 2028 г. будут построены два крупных полигона для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Такие данные содержатся в проекте обновленной территориальной схемы обращения с отходами, опубликованном министерством природных ресурсов и экологии Самарской области для общественной экспертизы.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Комплекс по переработке отходов (КПО) "Самара" вместимостью 8,75 млн т планируется построить на территории сельского поселения Просвет около трассы на пгт Рощинский. Предполагается, что на нем ежегодно будут размещать 350 тыс. т отходов. Еще 60 тыс. т ежегодно будет утилизироваться "путем производства топлива".

Здесь планируется разместить КПО "Самара". Скрин с Яндекс.Карт

КПО "Тольятти" на 6,25 млн т разместят около с. Узюково. Там планируется ежегодно захоранивать 250 тыс. т отходов, а 35 тыс. т утилизировать через производство топлива.

Очевидно, что новые полигоны и КПО призваны решить проблему исчерпания емкости действующих объектов накопления, из-за чего приходится использовать неэффективные логистические схемы, например, возить часть отходов из Тольятти в Самару.

Также обновленная терсхема предполагает реконструкцию действующего полигона около с. Заборовка в Сызранском районе. Его емкость составит 2 млн т. Там же будет построен КПО "Сызрань", где планируется ежегодно утилизировать 35 тыс. т ТКО путем производства органических удобрений, питательных и техногенных грунтов. Такой же объект по переработке мусора в удобрения и грунты, но мощностью 33 тыс. т, появится на территории многофункционального комплекса обращения с отходами на территории Кинель-Черкасского района.

В проекте территориальной схемы также предусмотрены менее крупные объекты размещения ТКО, которые уже анонсировались ранее. Они будут размещаться в Большечерниговском, Кинель-Черкасском, Сергиевском и Хворостянском районах.

Интересно, что в предлагаемой терсхеме прогнозируется снижение объема образования ТКО. Так, если по итогам 2022 г. было собрано 1 159 408,74 т отходов, то на 2025 г. объем прогнозируется в 1 139 251,24 с последующим повышением и выходом с 2028 г. на уровень 1 142 280,47 тонны.

При этом отмечается, что прогноз образования ТКО по муниципальным районам Самарской области на период до 2035 г. сформирован ориентировочно, на экспертной основе, исходя из факта образования ТКО за 2024 г. и соотношения с прогнозируемой численностью населения области.

Общественное обсуждение проекта терсхемы стартовало 15 июля и продлится 20 рабочих дней.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов в интервью "Волга Ньюс" сообщал, что новая территориальная схема должна быть утверждена к августу. Она будет является составляющей пакета документов для проведения конкурса по выбору нового регионального оператора.

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Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

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Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

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