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Экология Общество

Новокуйбышевские нефтехимики провели эко-субботник на берегах "Самарской Ривьеры"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В День Волги волонтеры Новокуйбышевской нефтехимической компании (дочернее общество Роснефти) приняли участие в ежегодном экологическом субботнике. На этот раз десант из более чем сотни добровольцев прибыл на берега "Самарской Ривьеры" — излюбленного места отдыха самарцев в районе Красной Глинки.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Традиционные участники акции — активисты предприятий самарской площадки НК "Роснефть", среди которых Новокуйбышевская нефтехимическая компания, а также представители общественных организаций, вузов, "Движения первых" Самарской области. Общими усилиями волонтеры собрали более 5 кубометров мусора с территории 2,5 гектара.

Впервые были очищены не только берега, но и дно реки — к акции были привлечены дайверы, которые собрали пластиковые пакеты, бутылки, а также стекло и металлические банки.

Охране водных объектов на предприятии уделяют особое внимание: каждый год добровольцы чистят берега рек и озёр, дарят вторую жизнь родникам, участвуют в восстановлении биологических ресурсов Волги.

Ежегодно начиная с 2014 г. нефтехимики проводят акцию по зарыблению Волги. За это время в Саратовское водохранилище было выпущено около 600 тыс. мальков различных ценных пород рыб. В этом году нефтехимики планируют выпустить в волжские воды свыше 240 тысяч мальков ценных пород рыб в том числе, уже в июне — более 80 тысяч особей редкой стерляди.

Сохранение водных ресурсов — значимое направление деятельности "Роснефти" в области охраны окружающей среды. Дочерние общества Компании уделяют большое внимание мероприятиям, направленным на повышение эффективности очистки сточных вод, развитие системы оборотного водоснабжения, рациональное использование и восстановление водных ресурсов.

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