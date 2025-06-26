В Самарской области успешно завершена обработка лесов от опасного вредителя

В Ново-Буянском и Ставропольском лесничествах Самарской области завершены масштабные работы по борьбе с пилильщиком-ткачом звездчатым. Специалисты обработали 3,8 тысячи гектаров леса наземным и авиационным способами, после чего ограничения на посещение этих территорий были полностью сняты.
Контрольные проверки, проведенные минприроды Самарской области совместно с профильными ведомствами — департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу и специалистами Рослесозащиты, подтвердили эффективность обработки на уровне 94,7–96,2%.
"Мы оценивали результат по гибели гусениц и сохранности хвои. Показатели свидетельствуют о качественно проведенной работе", — отметила Татьяна Черныховская, главный консультант управления защиты лесов министерства природных ресурсов региона.
Осенью специалисты проведут дополнительные исследования, чтобы оценить состояние очагов вредителя и спрогнозировать его дальнейшее распространение. Это позволит при необходимости оперативно принять дополнительные меры защиты.
Мероприятия проводились в соответствии с задачами федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие". Благодаря последовательной работе за последние три года площадь очагов вредителей в самарских лесах сократилась более чем в 7 раз по сравнению с 2022 годом. В 2024 году в регионе полностью ликвидировали очаги непарного шелкопряда в четырех лесничествах.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈