Экология Общество

Волонтеры МТС высадили гектар леса в национальном парке "Бузулукский бор"

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Цифровая экосистема МТС сообщает о проведении масштабной акции по посадке леса на территории Борского лесничества в национальном парке "Бузулукский бор". Волонтеры компании высадили 4000 сеянцев сосны на участке площадью в гектар.

Фото: предоставлено МТС

Саженцы были выращены в лесопитомнике Бузулукского бора, а территория, которая была выбрана под высадку молодых деревьев, несколько лет назад пострадала от крупного лесного пожара. По договоренности с национальным парком "Бузулукский бор" волонтеры МТС будут приезжать для дальнейшего ухода за молодыми соснами. Также планируется высадить молодой лес еще на трех с половиной гектарах земли.

"Цифровая экосистема МТС поддерживает экологические инициативы и очень плотно взаимодействует с национальными парками, заповедниками. Мы реализовали проект системы умного видеонаблюдения совместно с Жигулевским заповедником, где наши камеры следят за популяцией животных и птиц, а также помогают охранять территорию от нарушителей. Наши цифровые сервисы зарекомендовали себя и в борьбе с пожарами в природоохранных зонах. Не забываем мы и о важности участия наших волонтеров в экологических акциях. Только в 2024 году сотрудники МТС высадили более 55 тысяч саженцев деревьев в разных уголках страны", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

"Посадочный материал мы подготовили сами, сеянцы выросли в лесопитомнике национального парка, а значит, можно надеяться на то, что их приживаемость будет высокой. Мы благодарны волонтерам МТС за участие в акции", — отметил директор национального парка "Бузулукский бор" Андрей Латыпов.

