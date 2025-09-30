Волонтёры ТОАЗа провели экосубботник на Фёдоровских лугах

Сотрудники ТОАЗа приняли участие в акции по уборке водоохранной зоны, инициатором которой стало местное отделение общероссийской организации "Социально-экологический союз". Представители Совета молодежи и различных подразделений компании очистили от мусора берег Волги в микрорайоне Федоровка города Тольятти.
Федоровские луга — одно из любимых мест для летнего отдыха тольяттинцев и туристов. После каждого сезона территорию, не относящуюся к конкретному муниципалитету, убирают волонтеры. В этом году силами предприятия было собрано около десяти кубометров мусора и крупногабаритных отходов. Все предметы, загрязняющие окружающую среду, были вывезены на специальный полигон для утилизации.
"Тольяттиазот" выступает генеральным партнером акции на протяжении семи лет. Поддержка экологических мероприятий, волонтерское движение сотрудников и эковоспитание подрастающего поколения — традиционная составляющая политики предприятия. ТОАЗ ежегодно вкладывает средства в охрану окружающей среды, а также сам становится организатором масштабных проектов в этой сфере.
Алена Лукьянова, начальник отдела охраны окружающей среды АО "ТОАЗ": "Тольяттиазот" является не только ответственным природопользователем, но и носителем экокультуры, демонстрируя заботу о природе на личном примере. Субботник на Федоровских лугах является долгосрочным экологическим проектом компании, в котором с удовольствием принимают участие сотрудники ТОАЗа и их дети. Консолидируя усилия предприятий, общественных организаций и волонтеров, мы можем внести свой вклад в охрану окружающей среды, ведь любое большое дело начинается с первого шага".
