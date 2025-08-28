16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Команды Самарской области примут участие в XIV всероссийском фестивале детских команд КВН.Первые Более 1000 исследований провели пациентам самарской поликлиники № 14 на новом оборудовании Мэрия Самары выселяет компанию сына экс-министра с набережной Бойцы ОМОНа познакомили школьников с работой дронов и современной экипировкой Успехи школьников Самарской области отмечены на совещании Владимира Путина с членами правительства

Общество

Умные камеры МТС считают птиц и следят за семейной жизнью барсуков в Жигулёвском заповеднике

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На природоохранной территории стартовал уникальный цифровой проект по охране и изучению дикой природы. МТС развернула здесь систему умного видеонаблюдения и сеть автономных фотоловушек, которые в режиме 24/7 следят за миграцией редких птиц, фиксируют скрытую жизнь животных и помогают защищать заповедные территории от браконьеров и нелегальных туристов.

В Жигулёвском заповеднике специалисты МТС установили и подключили к защищённому каналу передачи данных 6 стационарных камер видеонаблюдения с возможностью онлайн-трансляции и комплекс из 6 автономных фотоловушек, активирующихся на движение. Это оборудование позволяет круглосуточно мониторить ситуацию даже в самых труднодоступных уголках заповедника.

Директор Департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Самарской области Кристина Киселёва поясняет: "Благодаря системе умного видеонаблюдения в Жигулёвском заповеднике реализуются сразу три основные задачи проекта: защита природоохранных территорий, сбор полезной информации о миграции и жизни животных. Возможности нашей системы удаленного мониторинга также позволяют анализировать данные для предупреждения лесных пожаров, затоплений и противостоять другим внешним факторам. Мы уверены, что этот проект позволит в будущем масштабировать успешный кейс на другие заповедные территории".

Одна из ключевых точек наблюдения — заповедный остров Середыш, полностью закрытый для посещения. Здесь находится закрытая территория, где гнездятся мигрирующие птицы и обитают несколько сотен болотных черепах, последних представителей этого вида в регионе. Камера на острове обеспечивает биологам возможность дистанционно наблюдать за процессом гнездования, не беспокоя пернатых, и строго контролировать соблюдение запрета на доступ.

"Для нас крайне ценна возможность удалённо, в реальном времени получать видео в высоком разрешении, которое сохраняется в облаке, — отмечают сотрудники заповедника. — Это полностью меняет подход к исследованиям. Мы не только следим за миграцией, но и детально изучаем быт и поведение животных, их реакцию на изменение погоды и другие факторы, что раньше было практически невозможно без вторжения в их среду".

Помимо онлайн-камер, огромный массив данных собирают автономные фотоловушки. Их работа уже принесла первые научные открытия. Например, с помощью одной из камер в течение всей зимы проводился точный учёт численности зимующих орланов-белохвостов. Собранные данные настолько уникальны, что легли в основу научной диссертации одного из сотрудников заповедника.

Отдельный проект посвящён изучению жизни барсуков. Фотоловушки, установленные у входов в норы в "барсучьем городке", позволили заглянуть в частную жизнь этих скрытных животных.

"Мы получили беспрецедентные научные данные по этологии этих зверей, — делятся учёные. — Камеры зафиксировали, как устроен их семейный уклад, как родители воспитывают потомство и взаимодействуют с хищниками. Например, мы выяснили, что барсуки — невероятно хозяйственные животные. После весеннего выхода из спячки они проводят настоящую генеральную уборку: тщательно вычищают и проветривают свои просторные многоярусные норы, выносят старую подстилку. Кроме того, нам удалось документально подтвердить, что барсукам постоянно приходится отбивать свои жилища у непрошеных "квартирантов" — лис, которые часто пытаются подселиться в их удобные норы".

Помимо научной функции, система выполняет и охранную задачу. Камеры, установленные в местах наиболее вероятного проникновения людей, помогают оперативно выявлять и предотвращать попытки несанкционированного доступа на территорию.

Екатерина Матвеева, министр туризма Самарской области, подчеркивает: "Использование цифровых решений совместно с МТС позволяет нам значительно повысить уровень безопасности. Умные камеры обеспечивают круглосуточный мониторинг, позволяя оперативно выявлять и пресекать случаи незаконного посещения заповедных зон. Таким образом, мы защищаем уникальное биологическое разнообразие нашего края и сохраняем редкие виды животных для будущих поколений. Этот проект — важный шаг в развитии осознанного туризма, и мы призываем всех гостей Самарской области соблюдать правила при посещении экологических троп".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31