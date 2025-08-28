Умные камеры МТС считают птиц и следят за семейной жизнью барсуков в Жигулёвском заповеднике

На природоохранной территории стартовал уникальный цифровой проект по охране и изучению дикой природы. МТС развернула здесь систему умного видеонаблюдения и сеть автономных фотоловушек, которые в режиме 24/7 следят за миграцией редких птиц, фиксируют скрытую жизнь животных и помогают защищать заповедные территории от браконьеров и нелегальных туристов.

В Жигулёвском заповеднике специалисты МТС установили и подключили к защищённому каналу передачи данных 6 стационарных камер видеонаблюдения с возможностью онлайн-трансляции и комплекс из 6 автономных фотоловушек, активирующихся на движение. Это оборудование позволяет круглосуточно мониторить ситуацию даже в самых труднодоступных уголках заповедника.

Директор Департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Самарской области Кристина Киселёва поясняет: "Благодаря системе умного видеонаблюдения в Жигулёвском заповеднике реализуются сразу три основные задачи проекта: защита природоохранных территорий, сбор полезной информации о миграции и жизни животных. Возможности нашей системы удаленного мониторинга также позволяют анализировать данные для предупреждения лесных пожаров, затоплений и противостоять другим внешним факторам. Мы уверены, что этот проект позволит в будущем масштабировать успешный кейс на другие заповедные территории".

Одна из ключевых точек наблюдения — заповедный остров Середыш, полностью закрытый для посещения. Здесь находится закрытая территория, где гнездятся мигрирующие птицы и обитают несколько сотен болотных черепах, последних представителей этого вида в регионе. Камера на острове обеспечивает биологам возможность дистанционно наблюдать за процессом гнездования, не беспокоя пернатых, и строго контролировать соблюдение запрета на доступ.

"Для нас крайне ценна возможность удалённо, в реальном времени получать видео в высоком разрешении, которое сохраняется в облаке, — отмечают сотрудники заповедника. — Это полностью меняет подход к исследованиям. Мы не только следим за миграцией, но и детально изучаем быт и поведение животных, их реакцию на изменение погоды и другие факторы, что раньше было практически невозможно без вторжения в их среду".

Помимо онлайн-камер, огромный массив данных собирают автономные фотоловушки. Их работа уже принесла первые научные открытия. Например, с помощью одной из камер в течение всей зимы проводился точный учёт численности зимующих орланов-белохвостов. Собранные данные настолько уникальны, что легли в основу научной диссертации одного из сотрудников заповедника.

Отдельный проект посвящён изучению жизни барсуков. Фотоловушки, установленные у входов в норы в "барсучьем городке", позволили заглянуть в частную жизнь этих скрытных животных.

"Мы получили беспрецедентные научные данные по этологии этих зверей, — делятся учёные. — Камеры зафиксировали, как устроен их семейный уклад, как родители воспитывают потомство и взаимодействуют с хищниками. Например, мы выяснили, что барсуки — невероятно хозяйственные животные. После весеннего выхода из спячки они проводят настоящую генеральную уборку: тщательно вычищают и проветривают свои просторные многоярусные норы, выносят старую подстилку. Кроме того, нам удалось документально подтвердить, что барсукам постоянно приходится отбивать свои жилища у непрошеных "квартирантов" — лис, которые часто пытаются подселиться в их удобные норы".

Помимо научной функции, система выполняет и охранную задачу. Камеры, установленные в местах наиболее вероятного проникновения людей, помогают оперативно выявлять и предотвращать попытки несанкционированного доступа на территорию.

Екатерина Матвеева, министр туризма Самарской области, подчеркивает: "Использование цифровых решений совместно с МТС позволяет нам значительно повысить уровень безопасности. Умные камеры обеспечивают круглосуточный мониторинг, позволяя оперативно выявлять и пресекать случаи незаконного посещения заповедных зон. Таким образом, мы защищаем уникальное биологическое разнообразие нашего края и сохраняем редкие виды животных для будущих поколений. Этот проект — важный шаг в развитии осознанного туризма, и мы призываем всех гостей Самарской области соблюдать правила при посещении экологических троп".