В Самарской области прошел юбилейный слет школьных лесничеств

В Самарской области 3-5 сентября проходил 25-й юбилейный слет школьных лесничеств региона.

В в молодежном центре "Лесная сказка" (Кинельский район) собрались 90 детей из 18 команд, чтобы соревноваться в навыках лесоводства. В этом году к соревнованиям присоединились школьные лесничества из Пензенской области и национального парка "Бузулукский бор".

Ребята проходили эстафеты на знание теории и практики. Например, на этапе "Юный лесовод" дети сажали сеянцы с помощью специального инструмента - меча Колесова. Специалисты лесного хозяйства отмечают, что им нужно уметь правильно пользоваться, иначе корни попадут в воздушный мешок и будущее дерево погибнет. На этапе "Юный лесопатолог" нужно было определить болезни деревьев и назвать насекомых-вредителей. На одном из этапов дети работали с буссолью и высотомером, чтобы правильно сделать отвод лесосеки. А чтобы потушить условный лесной пожар, юные лесоводы преодолевали препятствия с противопожарным ранцем. Всего было пять этапов соревнований.

"Дети всегда участвуют с энтузиазмом, максимально заряжены на победу. Конечно, мы не можем дать призовые места всем командам, но мы всегда стараемся оценить навыки и знания честно, по достоинству. Нам важно, чтобы ребята в течение года, занимаясь в школьных лесничествах, получали новые умения. И могли показать их на слете", - отметила ведущий инженер "Самарских лесничеств" Александра Шмелева.

К слету школьных лесничеств Самарской области ребят заранее готовят их кураторы - педагоги и лесничие. У каждой команды ежегодно есть все шансы на победу, ведь они учатся у профессионалов своего дела.

"Целый год ждали этих соревнований и усердно готовились к ним. Лесничие тоже активно помогают ребятам. Мы ведь работаем для того, чтобы прививать детям любовь к родному краю и природе", - прокомментировала учитель биологии и географии Похвистневской школы №3 Лидия Фомина.

В течение года с юными лесоводами работают кураторы - специалисты лесного хозяйства: объясняют правила таксации, рассказывают, как лечить болезни лесных растений и распознавать насекомых, учат правилам лесовосстановления и вместе высаживают сеянцы.

"Мы долго изучали красную и черную книгу Самарской области, готовились. Конечно, хотели победить. Но главное - познакомились с ребятами из других команд, попрактиковались и хотим приехать в следующем году снова", - рассказывает участница Подбельского школьного лесничества Елизавета Павлова.

По итогам юбилейного регионального слета школьных лесничеств Самарской области третье место заняло Похвистневское школьное лесничество "Берегиня", второе место получило школьное лесничество "Росток" из Кинель-Черкасского района, а чемпионами стали "Друзья природы" из Безенчука, которые второй год подряд подтверждают свой титул и забирают переходящее знамя - меч Колесова. Но без памятных призов не осталась ни одна команда - все уезжают с дипломами участников от минприроды региона и фирменным мерчем школьных лесничеств Самарской области, а призеры награждены сертификатами на покупку электроники.

"Мы продолжаем развивать движение школьных лесничеств. В региональном слете приняли участие лучшие из них - 18 команд. А всего в области у нас 37 школьных лесничеств. Занятия и соревнования помогают воспитывать любовь к природе, а для кого-то становятся и первым шагом на пути к профессии. Мы очень гордимся нашими ребятами: у нас уже есть победы и на региональном, и на федеральном уровне", - прокомментировал врио замминистра, руководитель департамента лесного хозяйства минприроды Самарской области Павел Мельников.

Так, в 2025 г. школьное лесничество "Берегиня" из Похвистнево оказалось среди лучших в конкурсе Рослесхоза "Лесной подрост". В качестве награды ребята получили путевку в ВДЦ "Орленок" на профильную лесную смену, где 21 день получали новые знания в области дендрологии, лесопаталогии, таксации, работали над экологическими проектами с применением цифровых технологий.

Этим летом участница "Берегини" Самира Мурзаханова победила в конкурсе Рослесхоза на лучший рисунок противопожарной тематики, а в прошлом году заняла I место в Федеральном конкурсе "Леса России" от Санкт-Петербургского лесотехнического университета и получила путевку в лагерь "Артек".

Также команда школьного лесничества одержала победу на международном слете в Пензенской области, а свой подарок ребята единогласно решили передать лесникам, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции.