Экология Общество

С апреля в Самарской области очистили от мусора 200 км берегов рек

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 26 августа, в Волжском районе Самарской области прошла акция "Вода России" на территории Дубово-Уметского водохранилища. На его берегах было собрано более 2 кубометров мусора.

В акции приняли участие администрации сельского поселения и Волжского района, представители пансионата ветеранов войны и труда, работники пожарной части, библиотеки и социальных служб, активисты "Движения Первых" и неравнодушные жители. Всего порядка 50 человек, в числе которых представитель Минприроды России Вячеслав Дунаев.

"Минприроды России учредило Всероссийскую акцию "Вода России" 12 лет назад. За это время акция стала народным движением, и у нас большие результаты — 11,5 млн участников, более 11 тысяч водоемов, берега которых уже почищены от мусора. Здесь важен комплексный подход и вклад каждого: по национальному проекту "Экологическое благополучие" расчищаются реки, а благодаря акции формируются эко-привычки, бережное отношение к природе и водным ресурсам", — прокомментировал директор Аналитического центра Минприроды России Вячеслав Дунаев.

Среди участников акции на территории водохранилища в Волжском районе — председатель Движения Первых в школе с. Дубовый Умет Анна Вилкова. По словам молодой активистки местные жители вне зависимости от возраста регулярно принимают участие в уборке берегов от мусора.

"Несмотря на лето и школьные каникулы, сегодня собралось много детей. Считаю, что каждый должен совершать добрые дела", — отметила Вилкова.

Федеральное Минприроды ежегодно подводит итоги акции по всей стране, и Самарская область также среди активных участников. Вячеслав Дунаев отметил, что в прошлом году благодаря вкладу более 5 тыс. жителей стали чище почти 180 км берегов водных объектов региона. В этом году акция еще не завершена, но цифры уже выше прошлогодних: приведена в порядок береговая линия общей протяженностью 200 км. Силами участников собрано и вывезено почти 500 кубометров мусора. Всего к мероприятиям присоединились более 7 тыс. жителей региона.

"Акция "Вода России" — это не просто мероприятие, это важнейшая часть большой работы по формированию экологической культуры и сохранению уникальной природы губернии. Чистые берега рек и озер — это наша общая ответственность. Благодарю все муниципалитеты за организацию акций на своих территориях и, конечно, каждого волонтера — школьников, студентов, сотрудников предприятий и просто неравнодушных жителей. Ваш труд — это самый наглядный и ценный пример экологической ориентированности. Вместе мы создаем благоприятную среду и показываем, что чистота и порядок начинаются с каждого из нас", — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Всероссийская акция "Вода России" — это часть комплексной работы по сохранению водных ресурсов в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". По нацпроекту в Самарской области продолжается расчистка правого притока Волги — реки Сызранка. До 2028 г. будет расчищено более 33 га акватории. Также до 2030 г. планируется проектирование и расчистка более 2 км русла реки Сок в Красноярском районе региона.

Последние комментарии

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

