Полигон "Преображенка" будет закрыт 31 декабря 2025 года

Эксплуатация полигона твердых бытовых отходов "Преображенка" завершится 31 декабря 2025 года.

Такое решение принято по результатам проведенного анализа, включающего топографическую съемку и разработку проектной документации. Ресурс полигона исчерпан, сообщает регоператор "Экология".

Напомним, что оператором полигона выступает ГУП "Экология". После окончания эксплуатации полигона собственник обязан проводить контроль за состоянием места размещения отходов и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель.

АО "Экология" направит заявку в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования с целью исключения его из Государственного реестра объектов размещения отходов и территориальной схемы обращения с отходами Самарской области.