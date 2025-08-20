Полигон "Преображенка" будет закрыт 31 декабря 2025 года

Эксплуатация полигона твердых бытовых отходов "Преображенка" завершится 31 декабря 2025 года.
Такое решение принято по результатам проведенного анализа, включающего топографическую съемку и разработку проектной документации. Ресурс полигона исчерпан, сообщает регоператор "Экология".
Напомним, что оператором полигона выступает ГУП "Экология". После окончания эксплуатации полигона собственник обязан проводить контроль за состоянием места размещения отходов и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель.
АО "Экология" направит заявку в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования с целью исключения его из Государственного реестра объектов размещения отходов и территориальной схемы обращения с отходами Самарской области.
Последние комментарии
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться