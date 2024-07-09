Мусорный полигон "Преображенка" планируется закрыть к концу 2025 года

Вывод из эксплуатации и начало подготовки к рекультивации полигона "Преображенка" запланированы на декабрь 2025 г., сообщили в министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
Напомним, что оператором полигона выступает ГУП "Экология". В июне 2024 г. началась реорганизация предприятия путем его преобразования в акционерное общество. По данным минлесхоза, процесс должен завершиться к концу года.
После преобразования организация продолжит свою деятельность в форме АО, уточнили в министерстве имущественных отношений Самарской области.
После окончания эксплуатации полигона "Преображенка" собственник обязан проводить контроль за состоянием места размещения отходов и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель, добавили в минлесхозе.
На данный момент полигон "Преображенка" включен в областную территориальную схему обращения с отходами. По данным экспертов Волга Ньюс, его ресурс давно исчерпан.
В 2013 г. руководство ГУП "Экология" анонсировало реконструкцию полигона. Тогда сообщалось, что вместимость "Преображенки" подходит к концу, и если не предпринять никаких мер, то уже через пять - семь лет полигон будет полностью заполнен. В 2018 г. появилась информация о планах Росатома выкупить 50% акций ГУП "Экология", что позволило бы провести рекультивацию "Преображенки". Однако до реализации задуманное не дошло.
Полигон "Преображенка" расположен в сельском поселении Воскресенка Волжского района. В советское время здесь была обычная свалка, которая располагалась на площади 30 гектаров. В сентябре 1990 г. "Преображенскую свалку" передали в ведение ГУП "Экология". В 1994 г. на этом месте создали цивилизованный полигон. Он представляет собой инженерное сооружение в виде усеченной пирамиды, состоящей из пяти ярусов. В среднем полигон принимал около 6000 кубов в сутки или примерно 70% от всего мусора, генерируемого жителями Самары.