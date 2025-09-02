Сызранский НПЗ помогает восстановить популяцию волжской стерляди

Нефтепереработчики выпустили в Саратовское водохранилище 11,4 тыс. мальков стерляди, занесенной в Красную книгу России. К традиционной экологической акции присоединились ученики сызранских школ — активные участники конкурса "Свежий взгляд", который ежегодно проводит предприятие. Тема последнего конкурса была особенно символичной — "Волга — наше богатство!".

Забота о водных ресурсах является приоритетным направлением корпоративной природоохранной политики "Роснефти". Дочерние предприятия компании, в числе которых и Сызранский НПЗ, принимают активное участие в восполнении рыбных ресурсов в регионах своего присутствия.

Каждая такая акция тщательно готовится. Для выпуска была выбрана стерлядь. По словам главного государственного инспектора Волга-Камского территориального управления Росрыболовства Владимира Кадушникова, эта ценная порода рыб в силу ряда неблагоприятных факторов на Средней Волге оказалась под угрозой исчезновения. Благодаря специальной программе, в которой участвуют в том числе и промышленные предприятия, популяция стерляди в реке постепенно восстанавливается.

Молодь по заказу сызранского завода вырастили на рыбоводном предприятии Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в селе Винновка. Мальков подращивали в специальных ваннах, круглосуточно за ними наблюдали, следили за питанием, чистотой емкостей и температурой воды. Только при таких условиях можно подготовить мальков, которые успешно приспособятся к новой среде обитания.

Старший инженер по охране окружающей среды Сызранского НПЗ Ольга Антохина подчеркнула значимость проводимой работы: "Наш завод ежегодно организует мероприятия по восполнению водных биоресурсов. Такие акции проводятся уже более 10 лет, за это время в Волгу выпущено более миллиона особей ценных и промысловых пород. В этом году мы выпускаем не только стерлядь, на осень запланирован также выпуск сазана. Такие мероприятия — только часть экологической политики нашего предприятия". Эксперт также отметила важность экологического просвещения: "К культуре бережного обращения с природой мы стремимся активно приобщать юных земляков, поэтому студенты и школьники — частые участники наших экологических акций".

Яркие впечатления от участия в акции разделяет и молодое поколение. Иван Костючеенко, ученик 3 класса школы № 3 г. о. Сызрань, поделилась эмоциями: "Я впервые увидел, как выглядит стерлядь, узнал о ее повадках, в каких условиях выращивают мальков и как потом их выпускают в реку. Было очень интересно".

Проводимые акции являются частью системной работы предприятия. Сызранский НПЗ реализует долгосрочную программу по охране окружающей среды, которая включает как общественные инициативы, так и масштабные производственные проекты. Среди ключевых — реконструкция биологических очистных сооружений и модернизация систем водоснабжения. Эта работа уже дает результаты: сегодня доля блокооборотной воды на СНПЗ составляет 94,5%, что позволяет повторно использовать воду для производственных нужд в максимально возможном объеме.