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Экология Общество

Артем Ефимов об обращении с ТКО: "Уйти от токсичности к экологичности"

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14 июля на сайте министерства природных ресурсов и экологии Самарской области был опубликован проект новой территориальной схемы обращения с отходами. Здесь каждый желающий может высказать свои предложения и замечания, которые будут изучены с участием Минприроды РФ. Важно не просто сказать "да" или "нет", можно предложить альтернативные варианты. О проекте, его новеллах и о том, почему новая терсхема вызвала споры, мы поговорили с главой регионального министерства природы и экологии Артемом Ефимовым.

Фото: Юлия Зиганшина

— Артем Юрьевич, почему именно сейчас было принято решение о разработке новой терсхемы?

— Обновление необходимо для дальнейшей эффективной работы отрасли. Нужно уходить от токсичности в сфере обращения с ТКО к экологичности и цивилизованным подходам. Это напрямую влияет на качество жизни людей, на формирование экономики замкнутого цикла.

Действующая территориальная схема была разработана в 2016 году, и она сейчас не актуальна по нескольким причинам: в ней учтены объекты, которые так и не были реализованы до 2025 года, а данные объемов отходообразования не соответствуют действительным. Актуализированный объем отходов был рассчитан исходя из фактических показателей 2024 года.

Также мы проанализировали данные о территориях, которые выпадали из действующей территориальной схемы. Сейчас они включены в проект. 

— Получается, что были некие "серые" зоны?

— Да, их можно назвать "серыми" зонами. Вывоз отходов оттуда не был предусмотрен. Они, конечно, вывозились, но не системно и не централизовано, и зачастую тогда, когда проблема выходила в публичную плоскость. Так, например, было с островом Поджабный.

— Вы сказали, что фактический объем вывоза мусора отличается от заложенного в прежнюю терсхему. В какую сторону и насколько значительно?

— Вам это может показаться удивительным, ведь с каждым годом человечество производит мусора больше, но относительно действующей территориальной схемы объем отходов в проекте уменьшился ориентировочно на 200 тысяч тонн в год. Для понимания — действующая территориальная схема предусматривает порядка 1,3 миллиона тонн.

— Какие еще пробелы должна исключить новая территориальная схема?

— В ней актуализированы объекты, на которые свозятся отходы, и уточняется сколько отходов на какой объект поступит и из каких муниципалитетов. Новая территориальная схема соответствует утвержденной по региону дорожной карте развития отрасли и ее инфраструктуры. Строительство четырех объектов было запланировано в рамках уже заключенных концессионных соглашений. Мы планируем реализовать еще два объекта, собственником которых будет правительство Самарской области — это комплексы по переработке отходов (КПО) "Тольятти" и "Самара". Также в рамках концессионных соглашений планируется к реализации КПО "Сызрань". Еще один объект планируется к модернизации.

— Достижению каких целей должна способствовать территориальная схема?

— Внедрение территориальной схемы — это один из элементов работы области в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". К 2030 году мы должны увеличить долю сортировки всех образуемых ТКО до 100%.

И перспективные объекты КПО "Тольятти" и "Самара" как раз предусматривают современные блоки по обращению с отходами, отличные от действующих сейчас в регионе. 

Например, объект, который мы называем КПО "Тольятти", будет включать в себя два блока утилизации отходов: производство компоста и топлива. Компост можно применять, например, для пересыпки слоев ТКО на полигоне при рекультивации. Топливо можно будет применять в качестве дополнения к имеющимся источникам энергии, например, к углю. И только оставшиеся, непригодные к переработке фракции будут размещаться в изолированной карте комплекса.

— В чем ключевые отличия комплекса по обращению с отходами от полигона и свалки?

— КПО представляет собой экотехнопарк замкнутого цикла, обеспечивающий экологически безопасное и эффективное обращение с отходами без использования классических полигонных методов. 
Два первых модуля — сортировка и производство компоста, производство RDF-топлива, — идут в изолированных системах — закрытых ангарных или цеховых помещениях с фильтрацией воздуха, третий — уплотнение и размещение неперерабатываемых остатков ("хвостов") — в специально изолированных и экологически безопасных конструкциях, предупреждающих попадание загрязнителей в окружающую среду. "Хвосты" не соприкасаются напрямую с грунтом. Никакого гниения и образования фильтрата здесь нет, так как органика перерабатывается на первом этапе.

Планируется, что на КПО "Тольятти", к примеру, отходы будут поступать уже после отделения вторичного сырья. Это способствует более эффективной переработке ТКО и уменьшению их объема. Количество мусоровозов, везущих отходы на этот объект, также сократится. Ориентировочно в 5-7 раз.

Независимо от места строительства КПО будут произведены все необходимые изыскания, учтены пожарные, санитарные, биологические и экологические требования, произведены федеральные экспертизы, лабораторный контроль и экомониторинг — все это исключает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье жителей.

— Как сейчас складывается ситуация со строительством комплекса по переработке отходов в Ставропольском районе и рекультивации старой свалки? 

— В Ставропольском районе давно существует потребность в объекте по обращению с ТКО. В действующей терсхеме этот объект был запланирован, но не реализован. В отличие от этого проекта КПО "Тольятти", как и другие объекты, планируются к строительству по концессии — под контролем государства. Эксплуатация КПО "Тольятти" — госкомпанией, а не частником. И это принципиальное отличие.

Артем Ефимов: "Нам удалось стабилизировать работу регоператора ТКО" Артем Ефимов: "Нам удалось стабилизировать работу регоператора ТКО"
Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о том, как в регионе перестраивается система обращения с отходами, о перспективах перехода на подушевую оплату, о проекте-аналоге подмосковного "Мегабака" и сервисе по вывозу строительного мусора.

Что касается Узюково. В непосредственной близости имеется старая, требующая рекультивации свалка. Ей надо заниматься, получаемый на КПО в перспективе компост возможно было бы использовать как раз для ее рекультивации. Но, я подчеркиваю это каждый раз! Выбор земельного участка — расчетный. После обсуждения с жителями мы уже рассчитываем альтернативные варианты.

—  Как жители могут внести свои предложения по новой территориальной схеме?

— Общественные обсуждения проекта терсхемы проходят до 12 августа. Каждый желающий может высказать свои предложения и замечания. Нам эта конструктивная обратная связь очень нужна. Мы заинтересованы в предложениях и уже их получаем на почту министерства.

Подчеркну, что по итогам обсуждений не происходит выбор земельных участков, не ограничивается поиск альтернативных мест, не начинается строительство, а также не исключается необходимость изысканий, проектных работ, проведения дополнительных общественных обсуждений и экспертиз. На данном этапе формируется схема потоков отходов, определяется объем, расстояния, учитываются ограничения, а также рассчитываются оптимальные варианты расположения инфраструктуры.

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