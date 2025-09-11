16+
Экология Общество

Лесная охрана Самарской области выявила более 120 нарушений

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарская лесоохрана провела 7,5 тысяч рейдов на территории государственного лесного фонда региона, площадь которого 590 тысяч гектаров. В ходе патрулирования выявлено 124 нарушения. Среди них — незаконная рубка, самовольное занятие лесных участков, нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

К ответственности уже привлечено 79 лиц, на которых наложены штрафы на общую сумму свыше 1,25 миллиона рублей. Но благодаря профилактическим мерам сотни нарушений удается предотвратить.

"На сегодняшний день проведено более 9 тысяч разъяснительных бесед с жителями, которых лесные инспекторы встретили на маршрутах патрулирования лесного фонда. Это профилактическая работа на опережение. Нам важно предотвращать нарушения, а не просто бороться с их последствиями", — прокомментировал врио замминистра, руководитель департамента лесного хозяйства минприроды региона Павел Мельников.

Охрана лесного фонда — важнейшее направление нацпроекта "Экологическое благополучие". В губернии такую работу обеспечивают более 200 лесоводов. Патрулирование ведется по 613 маршрутам, общая протяженность которых превышает 58 тысяч километров. Существенную помощь в работе оказывает новая техника. В начале 2025 года по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в лесничества региона было поставлено 35 новых отечественных внедорожников.

"Гослесфонд региона — это 16 лесничеств. И чтобы добраться до нужного квартала или выдела, лесники преодолевают десятки километров по бездорожью — в среднем до 250 км в день. Конечно, без внедорожников никак. Мы очень рады, что благодаря нацпроекту и правительству региона автопарк лесничеств пополняется новой техникой. Это, безусловно, напрямую влияет на эффективность охраны лесов от пожаров, на борьбу с незаконными рубками", — добавил Мельников.

Охранять леса помогает и видеонаблюдение. Минприроды региона развивает сеть видеомониторинга с 2011 года, и сегодня она состоит из 55 управляемых видеокамер с радиусом обзора до 45 километров и автоматическим разворотом 360 градусов. Они расположены на вышках сотовой связи и покрывают порядка 85% территорий лесного фонда, мониторят пожарную обстановку в лесах. Но при необходимости можно в ручном режиме приблизить кадр вплоть до видимости госномера автомобиля, выезжающего из леса. Также свою эффективность в борьбе с незаконными рубками доказывают фотоловушки.

"Например, ранее мы получили сигнал с фотоловушки в Кинельском лесничестве. Лесная охрана оперативно прибыла на место, обнаружила 9 незаконно срубленных деревьев дуба и нарушителя. Было возбуждено уголовное дело, и в прошлом году суд вынес решение — штраф 1 млн рублей и 400 тысяч за ущерб лесному хозяйству", — прокомментировал Мельников.

В этом году лесная охрана уже выявила 3 факта, содержащие признаки уголовной ответственности по ст. 260 УК РФ. Материалы направлены в правоохранительные органы. Напоминаем, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная или уголовная ответственность в зависимости от вида вырубленных или поврежденных деревьев и кустарников, и размера причиненного ущерба. Если ущерб лесу больше 5 тысяч рублей, то наступает уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы от 40 до 50 тысяч рублей для граждан, и до миллиона рублей для юрлиц.

Гид потребителя

