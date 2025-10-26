Ирина Киргизова взяла "бронзу" на Кубке России по пауэрлифтингу

С 14 по 24 октября в Кургане проходил Кубок России по пауэрлифтингу.
В дисциплине "классическое троеборье" в весовой категории 52 кг бронзовым призером стала Ирина Киргизова.
Результат спортсменки из Самарской области — 350,0 кг (137,5 + 62,5 + 150).
Последние комментарии
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.