В Самаре открыли пункт приема отходов за деньги

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 1 октября, в Самаре на ул. 22 Партсъезда, 1г начал работу первый в регионе "Экопункт", на котором можно будет сдать отходы за вознаграждение.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

На этой площадке можно сдать крупную и мелкую бытовую технику, электронику, макулатуру, пластик, стекло, автомобильные шины, текстиль, черный и цветной металл.

Сдаваемое сырье должно быть чистым, без скотча, наклеек и жидкостей. 

Проект реализуется "Акрон Холдингом" при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Самарской области. В регионе планируется создать сеть из 20 "Экопунктов". 

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

