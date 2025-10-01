В Самаре открыли пункт приема отходов за деньги

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 1 октября, в Самаре на ул. 22 Партсъезда, 1г начал работу первый в регионе "Экопункт", на котором можно будет сдать отходы за вознаграждение.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области