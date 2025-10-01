В Самаре открыли пункт приема отходов за деньги

В среду, 1 октября, в Самаре на ул. 22 Партсъезда, 1г начал работу первый в регионе "Экопункт", на котором можно будет сдать отходы за вознаграждение.
На этой площадке можно сдать крупную и мелкую бытовую технику, электронику, макулатуру, пластик, стекло, автомобильные шины, текстиль, черный и цветной металл.
Сдаваемое сырье должно быть чистым, без скотча, наклеек и жидкостей.
Проект реализуется "Акрон Холдингом" при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Самарской области. В регионе планируется создать сеть из 20 "Экопунктов".
