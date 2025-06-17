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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарцам собираются платить за раздельный сбор мусора

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области заключило соглашение с "Акроном" для развития процесса раздельного сбора отходов в регионе. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.

Фото: Волга Ньюс
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Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о том, как в регионе перестраивается система обращения с отходами, о перспективах перехода на подушевую оплату, о проекте-аналоге подмосковного "Мегабака" и сервисе по вывозу строительного мусора.

"Будущий самарский проект "Экопункт" - аналог подмосковного "Мегабака". Планируется, что "Экопункты" будут представлять собой цивилизованные площадки с бункерами для раздельной приемки отходов. Предварительно это бумага, картон, пластик, шины, средняя бытовая техника, малая бытовая техника, крупная бытовая техника, мебель и древесина. По каким-то видам отходов предполагается и материальная мотивация жителей, то есть "за правильный сбор" можно будет получить деньги", - рассказал министр.

По его словам, начать планируется с Самары:

"Пока работаем над концепцией проекта, определяем пилотные территории, ищем подходящие земельные участки. Предполагаем, что в этом году заработают две-три площадки. Посмотрим, как примут жители, каким будет экономический эффект".

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«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

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И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

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