Самарцам собираются платить за раздельный сбор мусора

Правительство Самарской области заключило соглашение с "Акроном" для развития процесса раздельного сбора отходов в регионе. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил министр природных ресурсов и экологии Артем Ефимов.

Артем Ефимов: "Нам удалось стабилизировать работу регоператора ТКО" Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов в интервью порталу "Волга Ньюс" рассказал о том, как в регионе перестраивается система обращения с отходами, о перспективах перехода на подушевую оплату, о проекте-аналоге подмосковного "Мегабака" и сервисе по вывозу строительного мусора.

"Будущий самарский проект "Экопункт" - аналог подмосковного "Мегабака". Планируется, что "Экопункты" будут представлять собой цивилизованные площадки с бункерами для раздельной приемки отходов. Предварительно это бумага, картон, пластик, шины, средняя бытовая техника, малая бытовая техника, крупная бытовая техника, мебель и древесина. По каким-то видам отходов предполагается и материальная мотивация жителей, то есть "за правильный сбор" можно будет получить деньги", - рассказал министр.

По его словам, начать планируется с Самары:

"Пока работаем над концепцией проекта, определяем пилотные территории, ищем подходящие земельные участки. Предполагаем, что в этом году заработают две-три площадки. Посмотрим, как примут жители, каким будет экономический эффект".