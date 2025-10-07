Юные самарские экологи приняли участие во всероссийском съезде школьных лесничеств

С 29 сентября по 3 октября в Подмосковье (г.о. Пушкинский) проходил VIII всероссийский съезд школьных лесничеств, организованный Федеральным агентством лесного хозяйства. В нем приняли участие около 300 человек из 61 региона страны.

Самарскую область представили участницы школьного лесничества "Друзья природы" из Безенчукского района — Ирина Полях и Майя Максимова с учителем биологии и наставником Светланой Тиминой.

"Школьное лесничество из Екатериновки — наши двукратные победители регионального слета школьных лесничеств. Они уже показали свои знания и навыки, и на Всероссийском съезде принимали участие в профессиональной пробе "Моя профессия лесник", где девочки почувствовали себя настоящими специалистами лесного хозяйства в области лесоустройства, лесовосстановления, охраны и защиты леса", — прокомментировал директор "Самарских лесничеств" Владимир Косарев.

В ходе мастер-классов от специалистов подведомственных учреждений Рослесхоза юные экологи определяли породный состав и оценивали состояние лесов, проводили таксацию лесных насаждений: измеряли диаметр и высоту деревьев. Также ребята с помощью меча Колесова высадили саженцы лиственницы и дуба.

"Такой масштабный съезд — отличная возможность для ребят и наставников поделиться знаниями и опытом заботы о лесе. Уверен, такие мероприятия вдохновляют детей и дальше заниматься в школьных лесничествах, выбирать лесное образование и вступать в ряды работников лесного хозяйства. Лесоводству нужна талантливая молодёжь, и мы со своей стороны продолжаем развивать движение школьных лесничеств Самарской области — сегодня их уже 37", — добавил Косарев.

По итогам съезда воспитанники школьных лесничеств получили сертификаты о прохождении профессиональной пробы и памятные призы. Педагогам и наставникам движения, принявшим участие в съезде, вручили дипломы о прохождении курсов повышения квалификации. Съезд направлен на воспитание подрастающего поколения в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие".