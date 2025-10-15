Сызранский НПЗ провел традиционный семейный экологический фестиваль

Сызранский нефтеперерабатывающий завод, входящий в состав НК "Роснефть", вновь стал организатором ежегодного фестиваля "ФорматЭКО". Мероприятие прошло в спортивно-оздоровительном комплексе "Надежда" и собрало жителей Сызрани, искренне неравнодушных к вопросам охраны окружающей среды.
Фестиваль "ФорматЭКО" в очередной раз объединил семьи, для которых забота о природе — важнейший приоритет. Сотрудники завода придают большое значение экологическому воспитанию, поэтому каждая интерактивная площадка была направлена на формирование бережного отношения к окружающему миру. В игровой форме дети знакомились с основами экологической культуры, изучали правильные методы сортировки и переработки отходов, учились творчески использовать подручные материалы и даже давали себе личные экообещания.
Мастер-классы, организованные на фестивале, также носили экологическую направленность: ребята создавали поделки исключительно из натуральных и природных материалов. Участники могли своими руками сделать осенние гирлянды или оригинальные украшения для дома из настоящих декоративных тыкв. Особенным местом стала фотозона, оформленная в стиле эко, где использовались реквизиты из натуральных продуктов — крупные тыквы и арбузы, выращенные на фермах местных фермеров.
Одним из самых ожидаемых моментов фестиваля стало бумажное шоу. После его окончания бумажные сугробы были собраны для дальнейшей переработки вместе с макулатурой, которую заводчане привезли из своих домов. В рамках "ФорматЭКО" также проходил сбор пластиковых крышечек и бумаги — всего удалось собрать 60 кг макулатуры и около 20 кг пластика.
Фестиваль завершился традиционной посадкой хвойных растений: у спорткомплекса "Надежда" сотрудники вместе с детьми высадили можжевельники. Эта добрая традиция продолжается уже не первый год — ранее на территории ФОКа было посажено около 50 туй силами заводчан.
Сызранский НПЗ активно привлекает молодое поколение к бережному отношению к природе. Завод несколько лет подряд выступает организатором экологического творческого конкурса "Свежий взгляд", в котором ежегодно участвуют сотни школьников Правобережья. Помимо этого, предприятие проводит творческие эко-площадки для детей на городских праздниках и мастер-классы по посадке растений. В партнерстве с образовательными учреждениями Сызрани реализуется программа системного озеленения — на пришкольных и дошкольных территориях уже высажено более 900 деревьев.
Волонтеры завода регулярно проводят уроки раннего экологического воспитания в детских садах, обучая малышей ответственному отношению к природе. В 2025 году такие занятия прошли в детских учреждениях № 49 и № 70, где традиционно завершились высадкой бархатцев.
Сотрудники Сызранского НПЗ демонстрируют заботу о природе не только через образовательные инициативы, но и личным примером. Они активно участвуют в городских субботниках и акциях по восстановлению лесов — более 10 гектаров леса в Рачейском лесничестве были засажены силами нефтяников. На предприятии налажен раздельный сбор макулатуры и пластика, а дважды в год сотрудники вместе с семьями принимают участие в сдаче вторсырья. Кроме того, на заводе внедряется система "Зеленый офис", которая включает в себя электронный документооборот, что помогает значительно снизить расход бумаги.