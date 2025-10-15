16+
Экология Общество

Сызранский НПЗ провел традиционный семейный экологический фестиваль

СЫЗРАНЬ. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сызранский нефтеперерабатывающий завод, входящий в состав НК "Роснефть", вновь стал организатором ежегодного фестиваля "ФорматЭКО". Мероприятие прошло в спортивно-оздоровительном комплексе "Надежда" и собрало жителей Сызрани, искренне неравнодушных к вопросам охраны окружающей среды.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Фестиваль "ФорматЭКО" в очередной раз объединил семьи, для которых забота о природе — важнейший приоритет. Сотрудники завода придают большое значение экологическому воспитанию, поэтому каждая интерактивная площадка была направлена на формирование бережного отношения к окружающему миру. В игровой форме дети знакомились с основами экологической культуры, изучали правильные методы сортировки и переработки отходов, учились творчески использовать подручные материалы и даже давали себе личные экообещания.

Мастер-классы, организованные на фестивале, также носили экологическую направленность: ребята создавали поделки исключительно из натуральных и природных материалов. Участники могли своими руками сделать осенние гирлянды или оригинальные украшения для дома из настоящих декоративных тыкв. Особенным местом стала фотозона, оформленная в стиле эко, где использовались реквизиты из натуральных продуктов — крупные тыквы и арбузы, выращенные на фермах местных фермеров.

Одним из самых ожидаемых моментов фестиваля стало бумажное шоу. После его окончания бумажные сугробы были собраны для дальнейшей переработки вместе с макулатурой, которую заводчане привезли из своих домов. В рамках "ФорматЭКО" также проходил сбор пластиковых крышечек и бумаги — всего удалось собрать 60 кг макулатуры и около 20 кг пластика.

Фестиваль завершился традиционной посадкой хвойных растений: у спорткомплекса "Надежда" сотрудники вместе с детьми высадили можжевельники. Эта добрая традиция продолжается уже не первый год — ранее на территории ФОКа было посажено около 50 туй силами заводчан.

Сызранский НПЗ активно привлекает молодое поколение к бережному отношению к природе. Завод несколько лет подряд выступает организатором экологического творческого конкурса "Свежий взгляд", в котором ежегодно участвуют сотни школьников Правобережья. Помимо этого, предприятие проводит творческие эко-площадки для детей на городских праздниках и мастер-классы по посадке растений. В партнерстве с образовательными учреждениями Сызрани реализуется программа системного озеленения — на пришкольных и дошкольных территориях уже высажено более 900 деревьев.

Волонтеры завода регулярно проводят уроки раннего экологического воспитания в детских садах, обучая малышей ответственному отношению к природе. В 2025 году такие занятия прошли в детских учреждениях № 49 и № 70, где традиционно завершились высадкой бархатцев.

Сотрудники Сызранского НПЗ демонстрируют заботу о природе не только через образовательные инициативы, но и личным примером. Они активно участвуют в городских субботниках и акциях по восстановлению лесов — более 10 гектаров леса в Рачейском лесничестве были засажены силами нефтяников. На предприятии налажен раздельный сбор макулатуры и пластика, а дважды в год сотрудники вместе с семьями принимают участие в сдаче вторсырья. Кроме того, на заводе внедряется система "Зеленый офис", которая включает в себя электронный документооборот, что помогает значительно снизить расход бумаги.

Последние комментарии

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

