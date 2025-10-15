16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Самарской области хотел убить человека и въехал на машине в толпу Суд вынес приговор по делу о ДТП, в котором погиб глава сельского поселения из Самарской области Суд вынес приговор о загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба" Тольяттинский бизнесмен осужден за мошенничество с кредитами на несколько миллиардов В Самарской области экс-полицейского отправили в колонию за вывоз алкоголя со склада

Суды Происшествия

Житель Самарской области хотел убить человека и въехал на машине в толпу

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 253
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский облсуд вынес приговор за покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровья Ивану Леснову. История, за которую его судили, разворачивалась в Большеглушицком районе.

Согласно материалам уголовного дела, Леснов был нетрезв и поссорился с мужчиной. Он знал, что оппонент отправился на торговую площадку. Тогда Леснов решил сбить этого мужчину на машине.

"Управляя автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, имея судимость за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ, проехал на торговую площадку и, увеличивая скорость автомобиля, направил его в сторону скопления людей, полагая, что среди них находится оппонент. В результате подозреваемый совершил наезд автомобилем на не успевших отбежать от автомобиля двух несовершеннолетних лиц. Довести свой преступный умысел на убийство оппонента до конца он по не зависящим от него обстоятельствам не смог, так как тот вовремя отбежал от движущегося автомобиля.  Находившиеся на торговой площадке лица пресекли действия водителя, в связи с чем последний решил скрыться с места совершения преступления", - рассказали в облсуде.

Леснова судили по ч. 3 ст. 30 п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), п. п. "в, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения). Его приговорили к восьми годам и 10 месяцам лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 11 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2