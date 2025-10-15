Житель Самарской области хотел убить человека и въехал на машине в толпу

Самарский облсуд вынес приговор за покушение на убийство и причинение тяжкого вреда здоровья Ивану Леснову. История, за которую его судили, разворачивалась в Большеглушицком районе.

Согласно материалам уголовного дела, Леснов был нетрезв и поссорился с мужчиной. Он знал, что оппонент отправился на торговую площадку. Тогда Леснов решил сбить этого мужчину на машине.

"Управляя автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, имея судимость за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ, проехал на торговую площадку и, увеличивая скорость автомобиля, направил его в сторону скопления людей, полагая, что среди них находится оппонент. В результате подозреваемый совершил наезд автомобилем на не успевших отбежать от автомобиля двух несовершеннолетних лиц. Довести свой преступный умысел на убийство оппонента до конца он по не зависящим от него обстоятельствам не смог, так как тот вовремя отбежал от движущегося автомобиля. Находившиеся на торговой площадке лица пресекли действия водителя, в связи с чем последний решил скрыться с места совершения преступления", - рассказали в облсуде.

Леснова судили по ч. 3 ст. 30 п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство), п. п. "в, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения). Его приговорили к восьми годам и 10 месяцам лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 11 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.