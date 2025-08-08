ВТБ: дальневосточный леопард вышел к сотрудникам нацпарка "Земля леопарда"

Дальневосточный леопард позировал перед сотрудниками нацпарка "Земля леопарда". Ученым удалось запечатлеть зверя на камеру, что стало большой редкостью — леопарды крайне скрытные и не выходят к людям. Заинтересованность в контакте дикое животное неожиданно проявило накануне Всемирного дня кошек.

Редкая встреча произошла в центральной части национального парка в Приморье: сотрудники на автомобиле проверяли в лесном массиве фотоловушки, когда неожиданно встретили пятнистую кошку. Распознав присутствие человека, леопард незамедлительно скрылся и затаился в кустах в 10-15 метрах.

На протяжении 5 минут сотрудники и леопард наблюдали друг за другом, пока крупная кошка не отправилась вглубь леса. Неожиданная встреча с "позированием" позволила запечатлеть крупную кошку на профессиональную камеру и стала незабываемым воспоминанием для автора фотографий — молодого сотрудника, недавно приехавшего в нацпарк и впервые увидевшего леопарда вживую.

"Спустя полгода работы в научном отделе национального парка я впервые лично встретился с дальневосточным леопардом. Наверное, это стало одним из самых мощных впечатлений в моей жизни — увидеть своими глазами одну из самых редких кошек планеты, ради сохранения которой я и приехал трудиться на "Землю леопарда", — рассказал Илья Плотников, сотрудник отдела науки нацпарка "Земля леопарда".

Личность редкой кошки (ее идентификационный номер) определить не удалось — уникальный узор пятен на фотографиях прослеживается частями, однако ученые смогли оценить хорошую реакцию здорового хищника, который, затаившись, избежал нежелательной для него встречи с человеком.

Популяция краснокнижных кошек растёт благодаря эффективной работе по сохранению редких животных. ВТБ с 2023 г. поддерживает нацпарк "Земля леопарда" и носит титул Хранителя леопарда. Под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов: мама Герда, сын Феникс, дочка Сиерра и еще один молодой котенок, пол которого пока неизвестен.

Встреча с леопардом на территории нацпарка — редкое, но естественное явление. Лес, по которому он передвигался — типичное местообитание самой редкой в мире крупной кошки.

Это самый мирный леопард на свете — не зафиксировано ни одного случая неспровоцированного нападения этого животного на человека.