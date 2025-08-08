16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: дальневосточный леопард вышел к сотрудникам нацпарка "Земля леопарда" "Рыбное богатство Волги": "Самаранефтегаз" продолжает эколого-просветительский проект для детей Артем Ефимов об обращении с ТКО: "Уйти от токсичности к экологичности" Самарский лес выращивается в двух тепличных комплексах и 17 лесных питомниках региона "Тольяттиазот" запустил медиапроект "Вкус земли Самарской"

Экология Общество

ВТБ: дальневосточный леопард вышел к сотрудникам нацпарка "Земля леопарда"

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Дальневосточный леопард позировал перед сотрудниками нацпарка "Земля леопарда". Ученым удалось запечатлеть зверя на камеру, что стало большой редкостью — леопарды крайне скрытные и не выходят к людям. Заинтересованность в контакте дикое животное неожиданно проявило накануне Всемирного дня кошек.

Фото: пресс-служба национального парка "Земля леопарда"

Редкая встреча произошла в центральной части национального парка в Приморье: сотрудники на автомобиле проверяли в лесном массиве фотоловушки, когда неожиданно встретили пятнистую кошку. Распознав присутствие человека, леопард незамедлительно скрылся и затаился в кустах в 10-15 метрах.

На протяжении 5 минут сотрудники и леопард наблюдали друг за другом, пока крупная кошка не отправилась вглубь леса. Неожиданная встреча с "позированием" позволила запечатлеть крупную кошку на профессиональную камеру и стала незабываемым воспоминанием для автора фотографий — молодого сотрудника, недавно приехавшего в нацпарк и впервые увидевшего леопарда вживую.

"Спустя полгода работы в научном отделе национального парка я впервые лично встретился с дальневосточным леопардом. Наверное, это стало одним из самых мощных впечатлений в моей жизни — увидеть своими глазами одну из самых редких кошек планеты, ради сохранения которой я и приехал трудиться на "Землю леопарда", — рассказал Илья Плотников, сотрудник отдела науки нацпарка "Земля леопарда".

Личность редкой кошки (ее идентификационный номер) определить не удалось — уникальный узор пятен на фотографиях прослеживается частями, однако ученые смогли оценить хорошую реакцию здорового хищника, который, затаившись, избежал нежелательной для него встречи с человеком.

Популяция краснокнижных кошек растёт благодаря эффективной работе по сохранению редких животных. ВТБ с 2023 г. поддерживает нацпарк "Земля леопарда" и носит титул Хранителя леопарда. Под опекой банка находится семья диких дальневосточных леопардов: мама Герда, сын Феникс, дочка Сиерра и еще один молодой котенок, пол которого пока неизвестен.

Встреча с леопардом на территории нацпарка — редкое, но естественное явление. Лес, по которому он передвигался — типичное местообитание самой редкой в мире крупной кошки.

Это самый мирный леопард на свете — не зафиксировано ни одного случая неспровоцированного нападения этого животного на человека.

Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка планеты. В начале 2000-х годов в мире насчитывалось всего около 35 диких особей этого хищника. Зверь находился на грани исчезновения. Однако создание национального парка "Земля леопарда" и его эффективная работа позволили значительно увеличить популяцию. Надежная охрана территории от браконьерства и пожаров, повышение числа копытных и экопросвещение местного населения стали основой трехкратного роста численности животных. По данным последних исследований, на "Земле леопарда" отмечено более 120 леопардов.

Гид потребителя

Последние комментарии

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31