Под Самарой нашли несанкционированную свалку

Возле пос. Спутник Волжского района Самарской области обнаружена несанкционированная свалка отходов.
Как сообщает региональное минприроды, сброс отходов произошел с грузового автомобиля. Полиция уже возбудила административное дело.
По информации Росприроднадзора, проведено выездное обследование территории совместно с природоохранной прокуратурой. Лабораторией федерального госучреждения "ЦЛАТИ по ПФО" отобраны пробы отходов для определения класса опасности, а также пробы почвы для определения степени загрязненности. Согласно исследованиям будет определен ущерб окружающей среде, возмещение которого будет возложено на виновника.
Администрация Волжского района также обратилась в правоохранительные органы для принятия необходимых мер.
Последние комментарии
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться