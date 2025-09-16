16+
В СОУНБ расскажут о малоизвестных страницах истории "Самарской Луки"

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 18 сентября, в 13:00, в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет открытая просветительская встреча (12+), посвященная масштабному исследованию водных ресурсов района Самарской Луки, которое проводилось в преддверии образования национального парка.

"Разработка схемы водообеспечения и водоотведения Куйбышевского промузла и усиленной охраны реки Волги от загрязнения на участке Самарской Луки в 1970–80 гг." — так сформулирована тема лекции.

В роли лектора выступит Максим Борисов — главный специалист отдела обеспечения сохранности и государственного учета документов Российского государственного архива в Самаре. Максим Вениаминович расскажет о составлении схемы водных ресурсов района, на основе которой должны были строиться последующие локальные, отраслевые проекты градостроения, промышленности, сельского хозяйства и туризма. Этот важный исторический сюжет, оставшийся в тени известного общественного движения за охрану Самарской Луки в начале 1980-х гг., ныне вновь может стать достоянием широкой общественности благодаря обращению специалистов к архивным документам.

Лекция пройдет в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, призванного способствовать продвижению бережного отношения к энергетическим ресурсам и энергосберегающего образа жизни среди взрослых граждан.

Вход свободный.

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

