"Акрон" упустил победу в Саранске над "Локомотивом" — 1:1

В воскресенье, 26 октября, в Саранске в тринадцатом туре чемпионата России тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с "Локомотивом" — 1:1.
Тольяттинцы вышли вперед на 42 минуте, Бокоев кинул аут, серия рикошетов, Фассон выбивает мяч прямо на Беншимола, и Жилсон распечатывает ворота Митрюшкина — 1:0.
На 67 минуте подопечные Михаила Галактионова вернулись в игру, с подачи Батракова с углового голом отметился Монтес — 1:1.
На стадионе "Мордовия Арена" присутствовало 8093 болельщика.
Следующую игру красно-черные проведут в Ростове-на-Дону 1 ноября против одноимённой команды.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.