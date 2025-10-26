"Акрон" упустил победу в Саранске над "Локомотивом" — 1:1

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 26 октября, в Саранске в тринадцатом туре чемпионата России тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с "Локомотивом" — 1:1.

Фото: ФК "Акрон"