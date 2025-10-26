16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Акрон" упустил победу в Саранске над "Локомотивом" — 1:1 Магомед Адиев: "Очень жаль, что пропустили и свои моменты не реализовали" "Крылья Советов" в Москве уступили ЦСКА "Акрон" первым из футбольных клубов создал кастомную карту в Counter-Strike Магомед Адиев: "Все мы хорошие парни, но тренер должен давать результат"

Футбол Спорт

"Акрон" упустил победу в Саранске над "Локомотивом" — 1:1

САРАНСК. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 26 октября, в Саранске в тринадцатом туре чемпионата России тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с "Локомотивом" — 1:1.

Фото: ФК "Акрон"

Тольяттинцы вышли вперед на 42 минуте, Бокоев кинул аут, серия рикошетов, Фассон выбивает мяч прямо на Беншимола, и Жилсон распечатывает ворота Митрюшкина — 1:0.

На 67 минуте подопечные Михаила Галактионова вернулись в игру, с подачи Батракова с углового голом отметился Монтес — 1:1.

На стадионе "Мордовия Арена" присутствовало 8093 болельщика.

Следующую игру красно-черные проведут в Ростове-на-Дону 1 ноября против одноимённой команды.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2