16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Рыбное богатство Волги": "Самаранефтегаз" продолжает эколого-просветительский проект для детей Артем Ефимов об обращении с ТКО: "Уйти от токсичности к экологичности" Самарский лес выращивается в двух тепличных комплексах и 17 лесных питомниках региона "Тольяттиазот" запустил медиапроект "Вкус земли Самарской" Артем Ефимов ответил на вопросы о новой терсхеме обращения с отходами

Экология Общество

"Рыбное богатство Волги": "Самаранефтегаз" продолжает эколого-просветительский проект для детей

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По инициативе АО "Самаранефтегаз" (дочернее общество ПАО "НК Роснефть") в Самарской областной детской библиотеке прошла выставка и творческий мастер-класс в рамках проекта "Рыбное богатство Волги".

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Выставка посвящена речным обитателям местных акваторий и стала уже доброй традицией, благодаря ей школьники ежегодно знакомятся с биоразнообразием Волги, учатся понимать, любить и охранять природу родного края.

В создании экспозиции приняли участие сотрудники лаборатории популяционной экологии Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук. На стендах представлены изображения как распространенных, так и ценных пород рыб, в числе которых — занесенных в Красную книгу Самарской области и России.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть стратегии "Роснефть-2030". Компания и ее дочерние общества нацелены на достижение лидерских позиций в сфере минимизации воздействия на природу и экологичности производства. Волонтеры очищают берега водоемов и пополняют биоресурсами акватории крупных рек.

Например, волонтёры предприятия регулярно, несколько раз в год, выпускают мальков стерляди и сазана в Саратовское водохранилище. Только за последние два года более 170 тысяч мальков ценных и промысловых пород рыб населили акваторию Волги благодаря самарским нефтяникам.

"Наше предприятие уделяет особое внимание вопросам экологии, сохранению биоразнообразия и формированию экологической грамотности. Эти принципы нужно доносить молодому поколению. Проект "Рыбное богатство Волги" имеет просветительскую, образовательную и творческую функции. На выставке дети не только увидели фотографии и описание разных краснокнижных волжских обитателей, но и узнали уникальные факты о них. В том числе в тематических буклетах показано, как происходит процесс выращивания особей из мальков, чтобы затем они отправились в естественную для них среду. А еще школьники с удовольствием расписали речную гальку, получив интересный творческий навык", — прокомментировала начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре АО "Самаранефтегаз" Наталья Сычева.

На выставке дети познакомились с подробным описанием рыб, которых можно встретить в Волге: судак, тюлька, окунь, золотой карп, щука, стерлядь и другие. Узнали, почему рыбы имеют различную форму и окрас, где они обитают и чем питаются. Детям рассказали о рациональном использовании природных ресурсов и защите окружающей среды. Затем ребята приняли участие в мастер-классе по рисованию акриловыми красками на речной гальке и самостоятельно оформили на камушках своих красочных рыбок. В подарок все получили сувениры от организаторов с символикой "Роснефти".

Гид потребителя

Последние комментарии

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31