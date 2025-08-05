"Рыбное богатство Волги": "Самаранефтегаз" продолжает эколого-просветительский проект для детей

По инициативе АО "Самаранефтегаз" (дочернее общество ПАО "НК Роснефть") в Самарской областной детской библиотеке прошла выставка и творческий мастер-класс в рамках проекта "Рыбное богатство Волги".

Выставка посвящена речным обитателям местных акваторий и стала уже доброй традицией, благодаря ей школьники ежегодно знакомятся с биоразнообразием Волги, учатся понимать, любить и охранять природу родного края.

В создании экспозиции приняли участие сотрудники лаборатории популяционной экологии Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук. На стендах представлены изображения как распространенных, так и ценных пород рыб, в числе которых — занесенных в Красную книгу Самарской области и России.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть стратегии "Роснефть-2030". Компания и ее дочерние общества нацелены на достижение лидерских позиций в сфере минимизации воздействия на природу и экологичности производства. Волонтеры очищают берега водоемов и пополняют биоресурсами акватории крупных рек.

Например, волонтёры предприятия регулярно, несколько раз в год, выпускают мальков стерляди и сазана в Саратовское водохранилище. Только за последние два года более 170 тысяч мальков ценных и промысловых пород рыб населили акваторию Волги благодаря самарским нефтяникам.

"Наше предприятие уделяет особое внимание вопросам экологии, сохранению биоразнообразия и формированию экологической грамотности. Эти принципы нужно доносить молодому поколению. Проект "Рыбное богатство Волги" имеет просветительскую, образовательную и творческую функции. На выставке дети не только увидели фотографии и описание разных краснокнижных волжских обитателей, но и узнали уникальные факты о них. В том числе в тематических буклетах показано, как происходит процесс выращивания особей из мальков, чтобы затем они отправились в естественную для них среду. А еще школьники с удовольствием расписали речную гальку, получив интересный творческий навык", — прокомментировала начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре АО "Самаранефтегаз" Наталья Сычева.

На выставке дети познакомились с подробным описанием рыб, которых можно встретить в Волге: судак, тюлька, окунь, золотой карп, щука, стерлядь и другие. Узнали, почему рыбы имеют различную форму и окрас, где они обитают и чем питаются. Детям рассказали о рациональном использовании природных ресурсов и защите окружающей среды. Затем ребята приняли участие в мастер-классе по рисованию акриловыми красками на речной гальке и самостоятельно оформили на камушках своих красочных рыбок. В подарок все получили сувениры от организаторов с символикой "Роснефти".