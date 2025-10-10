В минграде показали, как будет выглядеть новый микрорайон в Петра Дубраве

Стали известны параметры проекта комплексного развития территории в Петра Дубраве, который планируется реализовать с участием ПАО ДОМ.РФ. Рендеры и некоторые характеристики опубликовал в своем телеграм-канале министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.

По словам министра, на федеральных землях будет построен современный жилой район — до 8 этажей, с общим градостроительным потенциалом 355 тыс. кв. м. Здесь также планируется строительство школы на 1100 учеников и двух детских садов - на 210 и 250 мест.

Проект обсуждался на встрече с руководителем направления "Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура" ДОМ.РФ Сергеем Деревянко.

Напомним, речь идет об участке площадью 52,3 га. Это земли государственного казенного предприятия "Коммунар", производство которого расположено в Петра Дубраве.