16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В минграде показали, как будет выглядеть новый микрорайон в Петра Дубраве В «Баланс Towers» показали стройку и дефицитные квартиры В гостях у "ЗИМ Галереи": Самару посетила делегация градостроителей со всей России С балконами-садами: вдоль Московского шоссе построят новый ЖК На строительство завода ветрогенераторов в Тольятти выделят 9 млрд рублей

Строительство Строительство и недвижимость

В минграде показали, как будет выглядеть новый микрорайон в Петра Дубраве

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стали известны параметры проекта комплексного развития территории в Петра Дубраве, который планируется реализовать с участием ПАО ДОМ.РФ. Рендеры и некоторые характеристики опубликовал в своем телеграм-канале министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.

Фото: телеграм-канал Андрея Грачева

По словам министра, на федеральных землях будет построен современный жилой район — до 8 этажей, с общим градостроительным потенциалом 355 тыс. кв. м. Здесь также планируется строительство школы на 1100 учеников и двух детских садов - на 210 и 250 мест.

Проект обсуждался на встрече с руководителем направления "Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура" ДОМ.РФ Сергеем Деревянко.

Напомним, речь идет об участке площадью 52,3 га. Это земли государственного казенного предприятия "Коммунар", производство которого расположено в Петра Дубраве. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2