В минграде показали, как будет выглядеть новый микрорайон в Петра Дубраве

Стали известны параметры проекта комплексного развития территории в Петра Дубраве, который планируется реализовать с участием ПАО ДОМ.РФ. Рендеры и некоторые характеристики опубликовал в своем телеграм-канале министр градостроительной политики Самарской области Андрей Грачев.
По словам министра, на федеральных землях будет построен современный жилой район — до 8 этажей, с общим градостроительным потенциалом 355 тыс. кв. м. Здесь также планируется строительство школы на 1100 учеников и двух детских садов - на 210 и 250 мест.
Проект обсуждался на встрече с руководителем направления "Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура" ДОМ.РФ Сергеем Деревянко.
Напомним, речь идет об участке площадью 52,3 га. Это земли государственного казенного предприятия "Коммунар", производство которого расположено в Петра Дубраве.
Последние комментарии
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.