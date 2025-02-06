ДОМ.РФ выставит на продажу 52,3 га земли в Петра Дубраве

Финансовый институт "ДОМ.РФ" запланировал продажу 52,3 га в пос. Петра Дубрава Волжского района на третий квартал 2025 года.

Участок находится в федеральной собственности и предусмотрен под жилищное строительство. Согласно публичной кадастровой карте, вид разрешенного использования - под государственное казенное предприятие "Коммунар", производство которого расположено в Петра Дубраве. Цена земли пока не объявлена, кадастровая стоимость составляет более 383 млн рублей.

В 2021 г. министерство строительства Самарской области проводило повторный конкурс на удовлетворение прав обманутых дольщиков, где в качестве компенсации предлагало инвестору упомянутый участок. На конкурс заявилось только ООО Специализированный застройщик "Сервисно-строительная компания", аффилированное девелоперской группе "Виктор и Ко" Виктора Суркова.

Как позже сообщили в минстрое, компания уклонилась от подписания соглашения по результатам конкурса на удовлетворение прав обманутых дольщиков.