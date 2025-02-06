ДОМ.РФ выставит на продажу 52,3 га земли в Петра Дубраве

Финансовый институт "ДОМ.РФ" запланировал продажу 52,3 га в пос. Петра Дубрава Волжского района на третий квартал 2025 года.
Участок находится в федеральной собственности и предусмотрен под жилищное строительство. Согласно публичной кадастровой карте, вид разрешенного использования - под государственное казенное предприятие "Коммунар", производство которого расположено в Петра Дубраве. Цена земли пока не объявлена, кадастровая стоимость составляет более 383 млн рублей.
В 2021 г. министерство строительства Самарской области проводило повторный конкурс на удовлетворение прав обманутых дольщиков, где в качестве компенсации предлагало инвестору упомянутый участок. На конкурс заявилось только ООО Специализированный застройщик "Сервисно-строительная компания", аффилированное девелоперской группе "Виктор и Ко" Виктора Суркова.
Как позже сообщили в минстрое, компания уклонилась от подписания соглашения по результатам конкурса на удовлетворение прав обманутых дольщиков.
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.