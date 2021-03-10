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Структура "Виктор и Ко" не взяла обманутых дольщиков

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО Специализированный застройщик "Сервисно-строительная компания" (ССК), аффилированное группе "Виктор и Ко" Виктора Суркова, уклонилось от подписания соглашения по результатам конкурса на удовлетворение прав обманутых дольщиков.

Напомним, итоги конкурса были подведены в январе. Единственную заявку на него подала компания Суркова и подписалась решить проблемы дольщиков на 4 тыс. кв. м жилья. В качестве компенсации инвестору предложили в аренду земельный участок площадью 52,3 га в п. Петра Дубрава.

Первые 180 кв. м жилья ССК должна была предоставить до 31 марта, но на днях выяснилось, что план по удовлетворению прав дольщиков провалился. "Соглашение по результатам конкурса подписано не было в связи с уклонением инвестора от его заключения. Министерством (министерство строительства Самарской области. - Прим. Волга Ньюс) будет организован повторный конкурс", - ответили в Twitter от имени аккаунта ведомства на вопрос пользователя о движении дел по итогам конкурса.

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