Дольщиков на 4 тыс. кв. м удовлетворит структура "Виктор и Ко"

Во вторник, 19 января, в Самарской области подвели итоги конкурса на удовлетворение прав обманутых дольщиков на 4 тыс. кв. м жилья. Единственную заявку на него подало ООО Специализированный застройщик "Сервисно-строительная компания", аффилированное девелоперской группе "Виктор и Ко" Виктора Суркова. Комиссия признала заявку соответствующей условиям конкурса.

Инвестор в качестве компенсации получит в аренду земельный участок площадью 52,3 га в п. Петра Дубрава Волжского района.

Напомним, конкурс проводился минстроем дважды — первый был объявлен в сентябре прошлого года, но на него не было подано ни одной заявки. Второй был объявлен в ноябре, заявки принимались до 13 января.

За это время была изменена кадастровая стоимость участка — с 507 млн до 325 млн рублей. Соответственно изменилась и ставка аренды — с 10 млн до 6,5 млн рублей в год. При этом по условиям конкурса после регистрации права собственности Самарской области на земельный участок размер арендной платы будет составлять 244 тыс. рублей.

Права каких именно дольщиков должен удовлетворить инвестор в опубликованной конкурсной документации не раскрывается, однако в проекте соглашения упоминается, что они перечислены в приложении к нему.

По условиям договора победитель конкурса должен предоставить дольщикам не менее 180 кв. м жилья до 31 марта 2021 г., не менее 1 тыс. кв. м — до 30 июня 2021 г., не менее 2 тыс. кв. м — до 31 декабря 2021 г., а оставшийся объем — до 30 июня 2022 года.

При этом оговаривается, что "прочий объем жилых помещений будет представлен обманутым дольщикам за счет вновь построенных жилых многоквартирных домов в п. Петра Дубрава".

Новый застройщик-инвестор при согласии пострадавшего участника долевого строительства вправе выплатить ему денежную компенсацию вместо предоставления жилого помещения, а в случае невозможности предоставления жилого помещения расчетной нормы участнику долевого строительства на безвозмездной основе предоставляется жилое помещение большей площади, при этом разница площадей не может превышать 10 кв. метров. Передача же жилого помещения меньшей площади возможна при наличии его письменного согласия.

ООО Специализированный застройщик "Сервисно-строительная компания" ведет строительство ЖК "Рассвет", расположенного на площадке за ТЦ "Московский". По данным ИАС Seldon.Basis, компания была учреждена в 2014 году. Директором выступает Илья Перцев, совладельцами - Андрей Кабин, Олег Полежаев, Алексей Вараксо и Александр Киреев. Уставный капитал составляет 190,4 млн руб., баланс - 1,83 млрд руб., выручка по итогам 2019 г. - 3,66 млн руб., убыток - 1,72 млн рублей.

Компания выступает учредителем ООО "Специализированный застройщик "Ракита" (ранее она была подконтрольна ООО ПСК "Волга" и Сергею Рейнюку).