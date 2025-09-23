Глава минграда объяснил отказ в застройке квартала у ТРК "Вива Лэнд"

Решение об отказе ООО "Рубин" Владимира Кузьмина в предоставлении разрешения на многоэтажную (высотную) жилую застройку квартала в границах улиц Свободы, Каховской, Победы и проспекта Кирова в Самаре было обоснованным. Об этом в своем телеграм-канале написал глава регионального министерства градостроительной политики Андрей Грачев.

Квартал, о котором идет речь, находится рядом с торгово-развлецкательным центром "Вива Лэнд", которым владеет "Рубин". Компания планировала возвести на этой территории вторую очередь ТРК, но в 2024 г. изменила концепцию на жилищное строительство.

Проект (точнее, архитектурные эскизы) жителям Самары представили в августе. Вдоль проспекта Кирова, улиц Свободы и Каховской "Рубин" планирует построить 11-секционный жилой дом переменной этажности. Самые высокие секции — в 24 этажа — будут со стороны "Вива Лэнда". Между ними построят еще один 24-этажный дом.

Во время общественных обсуждений поступили и негативные, и позитивные отзывы. Сторонники проекта отмечали необходимость развития территории, противники — отсутствие данных об организации социальной инфраструктуры и парковочных мест, повышение нагрузки на дороги.

В итоге минград оказался на стороне вторых и отказал компании в согласовании проекта.

"Запрашиваемый вид разрешенного использования земельных участков может привести к нарушению технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных норм и правил, установленных законодательством РФ", — указано в приказе министерства.

Однако из-за общественного резонанса, вызванного решением, главе ведомства Андрею Грачеву пришлось давать пояснения. В своем посте в телеграм-канале он отметил, что решения по таким вопросам принимаются не эмоциями, а по закону:

"По факту: проект жилой застройки в границах улиц Свободы, Каховской, Победы и Кирова не получил одобрения. Министерство градостроительной политики Самарской области отказало в его реализации, потому что предложенные параметры не соответствуют утверждённой документации по планировке. Общественные обсуждения действительно важны, но, как и предусматривает закон. Их результат носит рекомендательный характер".

Также министр пояснил, что данный проект не связан с программой комплексного развития территорий. Между тем, площадка уже освобождена от ветхих двухэтажных домов. Однако в центре остается здание администрации Кировского района, и вопрос переселения чиновников пока не решен.