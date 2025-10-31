На стыке интересов: строительство ЖК "Гвардейский" вызвало общественный резонанс

Старт возведения жилого комплекса "Гвардейский" в Промышленном районе Самары вызвал общественный резонанс — жители близлежащих домов пожаловались в социальных сетях на мешающие им строительные работы, однако стройку это не остановило. Редакция Волга Ньюс попыталась разобраться как в самой проблеме, так и в способах оптимального решения конфликта.

А сторон в этом конфликте несколько. Во-первых, это жители близлежащих домов, которым не нравится точечная застройка квартала. Они опасаются резкого роста нагрузки на инженерные сети и появления в середине двора высотного жилого дома. При этом жители помнят, что городские власти обещали комплексное развитие этой территории.

Однако все те договоренности, которые были достигнуты с администрацией Елены Лапушкиной — бывшего мэра Самары, сегодня уже не актуальны — правила застройки и землепользования были изменены, и предыдущая модель комплексного развития территории (КРТ) больше в них не вписывается. Новая модель КРТ будет разрабатываться с учетом сегодняшних правил, которые оказались несколько более жесткими, чем действующие ранее.

И здесь, наверное, следует упомянуть про вторую сторону этого градостроительного конфликта — владельца участка, расположенного в центре квартала — строительную компанию ООО "СЗ "Гвардейский" (ранее — ООО "Стройград"). Дело в том, что застройщик не отказывается от участия в комплексном развитии территории, и даже наоборот — хотел бы выиграть конкурс и построить в Промышленном районе современный и удобный жилой квартал. А для этого компании необходимо будет победить в аукционе на право заключения договора о КРТ.

Возведение жилого дома, который должен был стать первым в ЖК "Гвардейский", стартовало несколько лет назад, но затем было приостановлено. В "СЗ "Гвардейский" поясняют, что строительство ведется на собственном земельном участке компании, разрешение на строительство у компании имеется и для его получения одобрения жильцов не требовалось. Вопрос заключается лишь в том, будет ли это отдельное строение, или многоквартирный жилой дом станет частью жилого комплекса "Гвардейский".

"В 2022 году мы приступили к проектированию жилого дома на нашем земельном участке. И, увидев состояние близлежащих домов, наша компания вышла с инициативой о разработке в этом районе комплексного развития территории. С жильцами этих домов были проведены собрания и после получения от них одобрения мы вышли с предложением о КРТ в департамент градостроительства, — рассказывает представитель СЗ "Гвардейский" Андрей Мозгунов. — Мы сами хотим, чтобы все развивалось в современном стиле и квартал стал удобным для жителей. От своей цели, участия в КРТ, мы не отказываемся. Н адеемся его выиграть, поскольку у нас есть некоторые преимущества: площадка под застройку в центре квартала принадлежит нам. Но также может выиграть и другой застройщик".

"У застройщика сегодня двоякая ситуация, — поясняет финансовый директор "СЗ "Гвардейский" Олеся Лопатина. — С одной стороны, есть министерство градостроительной политики, у которого есть свои требования — красивые фасады, низкая плотность застройки, строительство школы, детских садов. Но, с другой стороны, есть банк, который финансирует строительство, при условии, что проект является рентабельным. А при высокой социальной нагрузке в виде строительства школ и детских садов идет удорожание себестоимости строительства, что делает проект экономически не выгодным, и, как следствие, — не получение финансирования в банке".

В "СЗ "Гвардейский" особо подчеркивают, что стараются максимально сократить дискомфорт от стройки, который испытывают жители окружающих домов — на площадку была проложена отдельная ветка электроснабжения, чтобы строительные работы никак не отражались на внутридомовых сетях окружающих двухэтажек. В компании также готовы заняться комплексным развитием территории, разработав новый план в соответствии с изменившимися правилами застройки и землепользования. Осталось дождаться одобрения властей, в лице министерства градостроительной политики и положительного решения финансирующих проект банков. И тогда в Промышленном районе Самары может появиться жилой комплекс, который устроил бы и жителей, и застройщика, и министерство градостроительной политики.

"Волга Ньюс" следит за развитием событий.