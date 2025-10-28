Около Губернского рынка хотят построить высотки

Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях по вопросу застройки квартала в центре города. Речь идет о территории в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской и Никитинской, по соседству с Губернским рынком и ЦУМ "Самара".

Согласно документам мэрии, заявитель (сведения о нем отсутствуют) попросил согласовать многоэтажную (высотную) жилую застройка на земельных участках общей площадью 5034 кв. метров. Посмотрите карты.

Фото: nspd.gov.ru

Фото: nspd.gov.ru

Известно, что застройкой квартала планирует заниматься ООО "РСУ-10". Еще в 2019 году компания заключила с мэрией договор о развитии застроенной территории (РЗТ). Подобные соглашения предусматривают расселение и снос старых домов с последующим строительством нового жилья на освобожденных участках.

Однако работы так и не стартовали. В 2020 году застройщик просил согласовать возведение на площадке дома высотой 57 метров (примерно 19 этажей), но получил отказ. Сейчас территория входит в границы исторического поселения, что накладывает дополнительные ограничения.

Параметры нового проекта "РСУ-10" пока неизвестны. Между тем, компания через суд добивается, чтобы главу города Ивана Носкова обязали принять решения по сносу аварийных домов, расположенных в квартале. Без этого застройщик не сможет заняться развитием территории.

Высказать свое мнение относительно строительства высоток в квартале жители Самары смогут с 5 по 11 ноября включительно: онлайн или в департаменте градостроительства Самары.