16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Около Губернского рынка хотят построить высотки Застройщики признали невыгодным строительство арендного жилья Судьбу квартала у "Вива Лэнда" решит Верховный суд Застройщика ЖК "Космолет" признали банкротом В "Амграде" началось строительство двух новых жилых домов

Строительство Строительство и недвижимость

Около Губернского рынка хотят построить высотки

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 142
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях по вопросу застройки квартала в центре города. Речь идет о территории в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской и Никитинской, по соседству с Губернским рынком и ЦУМ "Самара".

Согласно документам мэрии, заявитель (сведения о нем отсутствуют) попросил согласовать многоэтажную (высотную) жилую застройка на земельных участках общей площадью 5034 кв. метров. Посмотрите карты.

Фото: nspd.gov.ru
Фото: nspd.gov.ru

Известно, что застройкой квартала планирует заниматься ООО "РСУ-10". Еще в 2019 году компания заключила с мэрией договор о развитии застроенной территории (РЗТ). Подобные соглашения предусматривают расселение и снос старых домов с последующим строительством нового жилья на освобожденных участках.

Однако работы так и не стартовали. В 2020 году застройщик просил согласовать возведение на площадке дома высотой 57 метров (примерно 19 этажей), но получил отказ. Сейчас территория входит в границы исторического поселения, что накладывает дополнительные ограничения.

Параметры нового проекта "РСУ-10" пока неизвестны. Между тем, компания через суд добивается, чтобы главу города Ивана Носкова обязали принять решения по сносу аварийных домов, расположенных в квартале. Без этого застройщик не сможет заняться развитием территории.

Высказать свое мнение относительно строительства высоток в квартале жители Самары смогут с 5 по 11 ноября включительно: онлайн или в департаменте градостроительства Самары. 

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "РСУ-10" работает на рынке с 2009 года, известно как застройщик ЖК "Дом у самолета" на Московском шоссе, 272 ЖК "Дом у Космопорта" на ул. Дыбенко в Самаре. Владеет компанией Александр Праздников. Также он является соучредителем ООО "Ремстрой", которое уже несколько лет ведет борьбу за застройку участка рядом с территорией бывшего ипподрома, напротив ЖК "Фаворит".

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2