Строительство Строительство и недвижимость

Владельцу ТЦ "Парк Хаус" вновь отказали в строительстве высоток на парковке

САМАРА. 22 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство градостроительной политики Самарской области отказалось согласовывать строительство многоэтажных жилых домов на парковке торгового центра "Парк Хаус". Заявителем выступал владелец ТЦ — ООО "ФизРазвитие", подконтрольное Сергею и Владимиру Плотниковым.

Фото: Юлия Зиганшина

Компания уже несколько лет пытается инициировать стройку. В 2022 г. она просила согласовать возведение ЖК в две секции по 15 и 17 этажей на участке площадью 16,5 тыс. кв. м. Но мэрия отказала на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, а также в связи с тем, что земля расположена в санитарно-защитной зоне Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

В 2024 г. "ФизРазвитие" вновь подняло вопрос на общественных обсуждениях. Однако площадь участка застройки уменьшили до 5100 кв. метров. Компания просила согласовать возведение многоэтажных жилых домов с процентом застройки 80%. И хоть в рамках общественных обсуждений поступило больше положительных отзывов, чем отрицательных, мэрия так и не согласовала проект. Его противники указывали на то, что ЖК спровоцирует транспортный коллапс, а также увеличит нагрузку на коммунальную и социальную инфраструктуру.

Фото: nspd.gov.ru

На новые общественные обсуждения "ФизРазвитие" вышло с тем же запросом. Компания попросила согласовать возведение многоэтажных (высотных) жилых домов. Вероятно, она решили испытать еще один шанс, учитывая открытие новой дороги поблизости — участка ул. XXII Партсъезда от Московского шоссе до Ново-Садовой.

На общественных обсуждениях положительных отзывов вновь поступило больше, чем отрицательных: 30 против четырех. И всё же власти опят отказали. Свое решение министерство градполитики объяснило тем, что конфигурация земельного участка, его инженерно-геологические и иные характеристики не благоприятны для застройки и не позволяют осуществить строительство с соблюдением установленных параметров.

"Запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка может привести к нарушению технических регламентов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных, иных норм и правил, установленных законодательством РФ", — говорится в документах министерства. 

