16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре по ул. 22 Партсъезда проехало более 8 тыс. автомобилей Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре Система взимания платы "Платон" будет работать еще стабильнее даже при большой нагрузке АВТОДОМ и ВСК выявили наиболее аварийные марки мотоциклов в преддверии мотосезона Т1 совместно с ВТБ внедрил систему биометрической оплаты в метрополитене Санкт-Петербурга

Транспорт Транспорт и связь

В Самаре по ул. 22 Партсъезда проехало более 8 тыс. автомобилей

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным Интеллектуальной транспортной системы Самарской области за первые сутки по новому поперечнику — автомобильной дороге 22 Партсъезда от Московского шоссе до ул. Солнечной — проехало 8 297 автомобилей.

Интенсивность транспортных потоков после открытия движения на пересечении 22 Партсъезда и дублера Ново-Садовой в районе ТЦ "Апельсин" выросла на 42%, а на пересечении ул. Ново-Садовой и 22 Партсъезда со стороны ул. Солнечной — на 76%.

За счет перераспределения транспортных потоков на 9% снизилось количество транспортных средств на одном из самых загруженных перекрестков, расположенных на пересечении ул. Советской армии и дублера Ново-Садовой.

При этом по данным ИТС после открытия движения возросла нагрузка на перекресток, связывающий 22 Партсъезда с Московским шоссе. В пиковый вечерний период 27 марта на этом участке образовались заторы.

Специалисты Регионального центра организации дорожного движения Самарской области при помощи ИТС к 19.00 сняли нагрузку с перекрестка, оптимизировав режим работы светофоров. Оптимальную работу перекрестка планируется настроить в течение недели по результатам мониторинга дорожного движения на новом "поперечнике".

Напомним, что движение по ул. 22 Партсъезда было открыто утром 27 марта. В рамках реконструкции дороги были обустроены четыре полосы движения, заменены все инженерные коммуникации, построена ливневая канализация, установлены опоры освещения, дорожные знаки и нанесена разметка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Old Cat 18 марта 2025 13:29 По городу и до аэропорта: в Самаре предложили пустить скоростной общественный транспорт

Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.

Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Ильдар Нуреев 13 сентября 2024 15:59 Для Самары заказали 71 трамвай на 8,5 млрд рублей

То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.

Любовь Белкина 01 августа 2024 08:38 Фирменный поезд "Жигули" ускорят еще на 20 минут

Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6