В Самаре по ул. 22 Партсъезда проехало более 8 тыс. автомобилей

По данным Интеллектуальной транспортной системы Самарской области за первые сутки по новому поперечнику — автомобильной дороге 22 Партсъезда от Московского шоссе до ул. Солнечной — проехало 8 297 автомобилей.

Интенсивность транспортных потоков после открытия движения на пересечении 22 Партсъезда и дублера Ново-Садовой в районе ТЦ "Апельсин" выросла на 42%, а на пересечении ул. Ново-Садовой и 22 Партсъезда со стороны ул. Солнечной — на 76%.

За счет перераспределения транспортных потоков на 9% снизилось количество транспортных средств на одном из самых загруженных перекрестков, расположенных на пересечении ул. Советской армии и дублера Ново-Садовой.

При этом по данным ИТС после открытия движения возросла нагрузка на перекресток, связывающий 22 Партсъезда с Московским шоссе. В пиковый вечерний период 27 марта на этом участке образовались заторы.

Специалисты Регионального центра организации дорожного движения Самарской области при помощи ИТС к 19.00 сняли нагрузку с перекрестка, оптимизировав режим работы светофоров. Оптимальную работу перекрестка планируется настроить в течение недели по результатам мониторинга дорожного движения на новом "поперечнике".

Напомним, что движение по ул. 22 Партсъезда было открыто утром 27 марта. В рамках реконструкции дороги были обустроены четыре полосы движения, заменены все инженерные коммуникации, построена ливневая канализация, установлены опоры освещения, дорожные знаки и нанесена разметка.