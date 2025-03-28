В Самаре по ул. 22 Партсъезда проехало более 8 тыс. автомобилей

По данным Интеллектуальной транспортной системы Самарской области за первые сутки по новому поперечнику — автомобильной дороге 22 Партсъезда от Московского шоссе до ул. Солнечной — проехало 8 297 автомобилей.
Интенсивность транспортных потоков после открытия движения на пересечении 22 Партсъезда и дублера Ново-Садовой в районе ТЦ "Апельсин" выросла на 42%, а на пересечении ул. Ново-Садовой и 22 Партсъезда со стороны ул. Солнечной — на 76%.
За счет перераспределения транспортных потоков на 9% снизилось количество транспортных средств на одном из самых загруженных перекрестков, расположенных на пересечении ул. Советской армии и дублера Ново-Садовой.
При этом по данным ИТС после открытия движения возросла нагрузка на перекресток, связывающий 22 Партсъезда с Московским шоссе. В пиковый вечерний период 27 марта на этом участке образовались заторы.
Специалисты Регионального центра организации дорожного движения Самарской области при помощи ИТС к 19.00 сняли нагрузку с перекрестка, оптимизировав режим работы светофоров. Оптимальную работу перекрестка планируется настроить в течение недели по результатам мониторинга дорожного движения на новом "поперечнике".
Напомним, что движение по ул. 22 Партсъезда было открыто утром 27 марта. В рамках реконструкции дороги были обустроены четыре полосы движения, заменены все инженерные коммуникации, построена ливневая канализация, установлены опоры освещения, дорожные знаки и нанесена разметка.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.