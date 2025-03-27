"Очень долгожданный запуск": Вячеслав Федорищев прокомментировал открытие дороги на ул. 22 Партсъезда

В четверг, 27 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время официального запуска движения по реконструированной ул. 22 Партсъезда прокомментировал знаковое для города событие.

"Это очень долгожданный запуск. Движение по улице 22 Партсъезда в Самаре открыто! Реконструирован участок от улицы Солнечной до Московского шоссе. Ремонт сделан комплексный: 4 полосы, заменены все инженерные коммуникации, ливневка, освещение, разметка, новые светофоры, остановки", — прокомментировал Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что прямо на месте провели совещание "на ногах" по вопросам развития дорожной сети в Самаре и напомнил, что всего в 2025 г. запланированы работы по ремонту более 200 км дорог регионального значения, улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти.

"Еще более 240 км дорог местного значения отремонтируем в рамках предоставления муниципалитетам субсидий из областного бюджета. На это в дорожном фонде предусмотрели 7 млрд рублей", — заключил губернатор.

Мэр Самары Иван Носков, в свою очередь, добавил, что в городе летом запланирован ремонт на 34 дорогах общей протяженностью более 46 км, а также на 17 тротуарах и 75 внутриквартальных проездах. Полный список — по ссылке.