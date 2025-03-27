"Очень долгожданный запуск": Вячеслав Федорищев прокомментировал открытие дороги на ул. 22 Партсъезда

В четверг, 27 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время официального запуска движения по реконструированной ул. 22 Партсъезда прокомментировал знаковое для города событие.
"Это очень долгожданный запуск. Движение по улице 22 Партсъезда в Самаре открыто! Реконструирован участок от улицы Солнечной до Московского шоссе. Ремонт сделан комплексный: 4 полосы, заменены все инженерные коммуникации, ливневка, освещение, разметка, новые светофоры, остановки", — прокомментировал Вячеслав Федорищев.
Он добавил, что прямо на месте провели совещание "на ногах" по вопросам развития дорожной сети в Самаре и напомнил, что всего в 2025 г. запланированы работы по ремонту более 200 км дорог регионального значения, улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти.
"Еще более 240 км дорог местного значения отремонтируем в рамках предоставления муниципалитетам субсидий из областного бюджета. На это в дорожном фонде предусмотрели 7 млрд рублей", — заключил губернатор.
Мэр Самары Иван Носков, в свою очередь, добавил, что в городе летом запланирован ремонт на 34 дорогах общей протяженностью более 46 км, а также на 17 тротуарах и 75 внутриквартальных проездах. Полный список — по ссылке.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка