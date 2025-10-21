Четверо похитителей женщины пойдут под суд в Самаре

В Самаре отправилось в суд уголовное дело о похищении женщины. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 22 ноября 2024 г. четверо местных жителей 30-47 лет похитили из подъезда дома 36-летнюю сожительницу мужчины, с которым у них был конфликт. Угрожая ножом, они заставили потерпевшую сесть в автомобиль и увезли ее. Правоохранители освободили жертву в тот же день.