Четверо похитили женщину из подъезда в Самаре

В Самаре задержали четырех местных жителей по подозрению в похищении человека. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 22 ноября мужчины 30-47 лет из-за возникшего ранее конфликта похитили из подъезда и силой увезли 36-летнюю женщину. Потерпевшую освободили правоохранители в тот же день.
Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.
Последние комментарии
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...