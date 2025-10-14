Сотрудники ФСБ "накрыли" крупную нарколабораторию под Самарой

В Самарской области сотрудники регионального УФСБ задержали двух безработных мужчин по подозрению в производстве наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия, в феврале 2025 г. два жителя Брянской области организовали на территории Кинельского района нарколабораторию. Произведенный там синтетический наркотик они планировали продавать в Самарской области и других регионах.

В сентябре 2025 г. подозреваемых задержали. У них изъяли химические вещества и реагенты, используемые для приготовления запрещенных веществ, а также около четырех тонн прекурсоров.